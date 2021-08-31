У 13-річної дівчинки діагностували первинну медіастинальну В-великоклітинну лімфому IV-ї стадії, з інвазією легень та судин грудної порожнини. Наразі дівчинці потрібне дороговартісне лікування.

До теми Як школам провести лінійку на 1 вересня: важливі рекомендації МОЗ

Тому вчителі кількох міських шкіл закликали батьків не дарувати їм квітів на 1 вересня, а переказати ці кошти на лікування дитини.

У цьому році школа долучається до Всеукраїнської акції добра "Благодійність замість квітів". Дуже прошу допомогти фінансово на лікування від онкології учениці школи №8, 13-річній Софійці Гончаренко. Кошти на лікування можна передати через своїх класних керівників чи переказати на карту особисто,

– повідомили на сторінці школи №4.

Відомо, що у школах №13 та №8 педагоги також відмовились від квітів, закликавши врятувати життя 13-річної дитини.

До слова, Міністерство охорони здоров’я пропонує розглянути різні варіанти організації початку нового навчального року. Окрім того, важливо дотримуватися протиепідемічних заходів. "Традиційні лінійки та урочистості 1 вересня не є обов’язковими, але школи можуть проводити такі святкові заходи", – додали в МОЗ.

Текст публікації на сторінці школи:

Дорогі батьки, дорогі гості нашої рідної ЗОШ №4. У цьому році школа також долучається до всеукраїнської акції добра "Благодійність замість квітів". Тому просимо допомогти фінансово на лікування від онкології родині учениці школи 8, 13-річній Софійці Гончаренко.

Кошти на лікування можна передати через своїх класних керівників чи переказати на карту особисто. Номер картки мами Софії Гончаренко Людмили – 5168757415563107.