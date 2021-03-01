Як вчителі пройшли перший етап сертифікації-2021: коли будуть результати та інші етапи

Перший етап сертифікації – незалежне тестування – вчителів початкових класів пройшов 27 лютого. Участь у ньому взяли 1622 вчителі з 1755 зареєстрованих. Коли будуть результати – читайте у матеріалі.

Сертифікація вчителів − це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогів. Її мета – виявити і заохотити вчителів з високим рівнем педагогічної майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями.

До теми "Класний журнал – це вчительська панщина": експертка про ведення шкільних журналів

Як пройшов перший етап сертифікації

Перший етап сертифікації проводили регіональні центри оцінювання якості освіти на місцях. Вчителі протягом трьох годин відповідали на 100 тестових запитань.

Упродовж тестування вчителі виконували завдання на:

оцінювання їхніх предметних компетентностей;

визначення обізнаності в сучасних і традиційних методах та прийомах навчання;

організації безпечного й комфортного середовища;

плануванні освітнього процесу.

Коли будуть результати? Очікується, що результати незалежного тестування вчителі з’являться в кабінетах учасників сертифікації не пізніше 17 березня. Разом з ними вони отримають інформацію про допущення чи недопущення вчителя до наступного етапу (щоб пройти далі, треба набрати 60 балів).

Коли будуть наступні етапи сертифікації

До кожного наступного етапу допускатимуть тих учасників, які успішно пройшли попередній.

Загалом сертифікацією передбачено три види оцінювання: незалежне тестування, самооцінювання педагогічної майстерності, вивчення практичного досвіду.

Як проходитимуть інші етапи:

з 29 березня до 20 квітня – проходитиме другий етап сертифікації, де вчителі оцінять власну педагогічну майстерність (під час самооцінювання треба заповнити анкету – оцінити компетентність, знання педагогіки, методики навчання. Враховується участь у семінарах, володіння онлайн-інструментами тощо);

з 20 вересня по 12 листопада – проходитиме третій етап, де вчителі покажуть практичний досвід (експерти будуть оцінювати досвід педагогів в онлайн-режимі).

Зазначимо, що вчителі, які успішно пройдуть сертифікацію, протягом трьох років отримуватимуть щомісячну доплату в розмірі 20% до зарплати.

Успішне проходження сертифікації буде зараховано як проходження чергової (чи позачергової) атестації вчителем із присвоєнням йому наступної категорії або підтвердженням наявної вищої категорії.