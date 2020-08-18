Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що згодом у сприятливій епідемічній ситуації у новому навчальному році вчителі зможуть викладати предмет без маски, а у "помаранчевій" зоні вони носитимуть на уроках захисний екран для обличчя.

Про це він сказав на Серпневій конференції "Освіта в умовах пандемії", передає 24 канал.

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За словами Ляшка, учні і вчителі в школи повинні заходити обов’язково в масках, яка покриває рот і ніс. Але школярам у класі дозволяється бути без масок.

Він додав, що у нинішніх рекомендаціях вчителі повинні бути в масках і впродовж уроку, але у МОЗ планують ці правила змінити.

Вчителям буде дозволено проводити урок без масок, але у "помаранчевій" зоні ми дамо рекомендації педагогам одягати захисний прозорий щиток, який дозволяє передавати емоції, щоб не порушувати освітній процес,

– зазначив Ляшко.

Раніше він зазначав, що в "червоній" зоні школи будуть закриті, а навчання проводитиметься дистанційно на період, поки заклад освіти перебуватиме у цій зоні небезпеки.

Ляшко також додав, що ці рекомендації будуть переглядатися і змінюватися. Так, вже наступного тижня планується глобальна конференція ВООЗ, ЮНІСЕФ, до яких залучаються Міністерства охорони здоров’я. Також будуть розглядатися питання, чи потрібно тестувати вчителів та учнів.

Як працюватимуть школи в період пандемії: заходи безпеки

Як організувати навчання у школі в період пандемії:

до шккіл не допускатимуть до роботи вчителів з температурою понад 37,2°C;

заклади освіти розроблять маршрути та графік допуску учнів до школи так, щоб уникнути скупчень людей;

у приміщеннях школи пересуватися потрібно в масці, але під час занять учні можуть зняти маску;

адміністрація школи повинна скласти розклад так, щоби заняття в різних класах починалися та закінчувались у різний час;

за можливості варто забезпечити проведення занять на свіжому повітрі;

у школі мають провітрюватися класи після кожного заняття протягом 10 хвилин тощо.



Вимоги до роботи шкіл в Україні з 1 вересня / Інфографіка 24 каналу