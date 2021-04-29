Вчителі повинні мати доступ до вакцинації вже сьогодні, – Гриневич вважає це єдиним захистом

Лілія Гриневич закликає владу вакцинувати вчителів. Бо, за її словами, якщо нічого не змінити, то понад мільйон освітян завершуватимуть цей і починатимуть наступний навчальний рік у дуже небезпечних умовах.

Зараз через покращення епідемічної ситуації з коронавірусом, в деяких регіонах України почали послаблювати карантин та відкривати школи для учнів. Водночас працювати очно доведеться і незахищеним від COVID-19 вчителям.

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Колишня міністерка освіти і науки Лілія Гриневич вважає, що єдиним надійним захистом для вчителів від коронавірусу є вакцинація. Але її варто розпочати вже і добровільно для освітян.

Педпрацівники – одна з найуразливіших категорій, адже вони постійно спілкуються з великою кількістю людей. Я переконана, що єдиним надійним захистом для освітян може стати вакцинація. Вона має бути добровільною, але кожен вчитель повинен мати до неї доступ вже сьогодні,

– заявила Гриневич.

Проте, за її словами, за планом черга масової вакцинації працівників освіти відбудеться лише у вересні – жовтні 2021 року.

А наразі доступ до вакцинації мають лише вчителі, які будуть долучені до ЗНО або ті, які підходять за віком.

“І якщо нічого не змінити на державному рівні, то понад мільйон освітян завершуватимуть цей і починатимуть новий навчальний рік у вкрай небезпечних умовах”, – додає Гриневич.

Ексміністерка також зазначає, що дистанційне навчання негативно позначилось на якості освіти, і школярам потрібно повертатися до очного навчання.

Але перед поверненням варто дати вчителям можливість прийти у класи захищеними, інакше наслідки можуть бути фатальними.

Уряд повинен проводити масштабну просвітницьку роботу, оскільки нещодавнє опитування сайту НУШ показало, що вакцинуватися від коронавірусу хочуть 42,7% опитаних вчителів,

– каже Гриневич.

І освітяни повинні бути впевнені, що отримують якісну вакцину й не боятися вакцинації, розуміти, що навіть наявні ризики щеплення не порівняти з ризиками хвороби.

Окрім того, Гриневич наголосила, що треба починати діяти уже зараз, аби до нового навчального року більшість учителів мали можливість пройти вакцинацію, і могли прийти у свій клас чи аудиторію як у безпечне місце.



До слова, в Україні немає офіційної статистики про кількість освітян, які перехворіли, хворіють або померли через COVID-19. Лише освітній омбудсмен Сергій Горбачов, зібравши дані з регіонів, заявив, що вчителі вдвічі більше хворіють на COVID-19, ніж учні.