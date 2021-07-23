Вчителі подали до суду на учня, який робив на них меми: як покарають його батьків

Учень львівської школи №10 публікував меми на своїх вчителів у соціальній мережі. Але педагоги сприйняли карикатури на себе як булінг, тож подали на школяра до суду.

Через звернення вчителів Галицький районний суд Львова оштрафував батька школяра за меми на педагогів.

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У матеріалах справи зазначено, що ще в липні 2020 року 15-річний учень львівської школи №10 імені святої Марії Магдалини створив сторінку в інстаграмі, де публікував карикатури (меми) на фотографії вчителів школи.

Проте вчителям така ідея хлопця не сподобалася. Вони сприйняли меми як булінг і написали відповідну заяву у поліцію.

Яке покарання понесе батько учня

Під час судового засідання батько хлопчика свою провину визнав повністю.

Тож суд визнав його винним за статтею № 184 (невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей) та оштрафував на 850 гривень.

Крім цього, він має заплатити 420 гривень судового збору. Додамо, що на постанову суду батьки хлопчика апеляції не подавали.