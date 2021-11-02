Вчителі оцінюють готовність шкіл до навчання гірше, ніж батьки: опитування

Понад 20% учнів та вчителів оцінюють стан готовності шкіл до навчального року негативно. Цікаво, що цей показник вищий серед освітян. Це найгірша оцінка готовності освітніх закладів за останні шість років.

Опитування щодо проблем освіти та її реформування провів Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. Опитали 2000 осіб у всіх регіонах України.

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Проте є і позитивні результати. Цілком або скоріше позитивно готовність закладів освіти оцінюють близько половини респондентів, серед вчителів – 55,2%.

Оцінка дистанційного навчання

Якість організації дистанційного навчання цього року оцінюють краще, ніж минулоріч. Більшість сімей, в яких є школярі (52,1%) або студенти (65%), повідомили, що під час весняного локдауну в їхніх закладах освіти було організовано навчання в онлайн-режимі.

Водночас зовсім не було організовано дистанційного навчання цього року для 4,6% сімей із дітьми шкільного віку (у 2020 році – для 7,7%).

Якщо порівняти з початком минулого навчального року, то дещо покращилося оснащення технічними засобами для навчання в дистанційному режимі. У 2020 році повністю були забезпечені 62,6% опитаних, а в 2021 році – 71,2%.

Проте 10,7% досі не мають ні комп’ютера, ні стабільного підключення до інтернету.

Раніше експерти дослідили, що ставлення українців до онлайн-навчання переважно скептичне. Лише кожен п’ятий респондент (21,3%) погоджується, що завдяки дистанційці учні (студенти) стають більш дисциплінованими та самостійними, 66,1% так не вважають.