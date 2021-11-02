Опитування щодо проблем освіти та її реформування провів Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. Опитали 2000 осіб у всіх регіонах України.

До теми В яких областях школи продовжили осінні канікули до 7 листопада

Проте є і позитивні результати. Цілком або скоріше позитивно готовність закладів освіти оцінюють близько половини респондентів, серед вчителів – 55,2%.

Оцінка дистанційного навчання

Якість організації дистанційного навчання цього року оцінюють краще, ніж минулоріч. Більшість сімей, в яких є школярі (52,1%) або студенти (65%), повідомили, що під час весняного локдауну в їхніх закладах освіти було організовано навчання в онлайн-режимі.

Водночас зовсім не було організовано дистанційного навчання цього року для 4,6% сімей із дітьми шкільного віку (у 2020 році – для 7,7%).

Якщо порівняти з початком минулого навчального року, то дещо покращилося оснащення технічними засобами для навчання в дистанційному режимі. У 2020 році повністю були забезпечені 62,6% опитаних, а в 2021 році – 71,2%.

Проте 10,7% досі не мають ні комп’ютера, ні стабільного підключення до інтернету.

Раніше експерти дослідили, що ставлення українців до онлайн-навчання переважно скептичне. Лише кожен п’ятий респондент (21,3%) погоджується, що завдяки дистанційці учні (студенти) стають більш дисциплінованими та самостійними, 66,1% так не вважають.