Вчителі та медики мають найменші зарплати в Україні. Так, якщо середня зарплата у лютому 2021 року становила понад 12 тисяч гривень, то середня зарплата освітян – 11 тисяч гривень.

За розрахунками Мінсоцполітики, заробітна плата працівників освіти та медицини залишається нижчою, ніж середня по економіці.

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За даними Федерації професійних спілок України, середня зарплата у цих сферах така:

вчителі в середньому отримують 11 026 гривень (87,9% від середньої по економіці).

медики в середньому мають 10 960 гривень (87,3% від середньої по економіці).

Загалом середня зарплата в Україні у лютому 2021 року становила 12 549 гривень. Цікаво, що у порівнянні з лютим 2020 року вона зросла на 15,7%.

Додамо, що за регіональною ознакою у лютому 2021 року найбільшою середня зарплата була у Донецькій області (13 224 гривні) та Києві (18 504 гривні).

Яка буде зарплата вчителів у 2021 році

Уряд ухвалив збільшення зарплат вчителів. Тож, з 1 січня 2021 року освітяни отримали на 20% більшу ставку.

За тарифною сіткою, учитель І категорії отримує заробітну плату за 12 тарифним розрядом. На сьогодні ставка по такому розряду становить 4717 гривень.

Так, ставка вчителя I категорії з 1 січня 2021 року збільшилася до 6 тисяч 61 гривні.

Водночас ставка вчителя вищої категорії з 1 січня 2021 року піднялася до 6 тисяч 461 гривні.

Але в грудні 2021 року зарплати зростуть ще на 8,3%.