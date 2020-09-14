У держбюджеті на 2021 рік передбачають збільшення заробітних плат вчителів у зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати. Так, освітяни отримають 30% надбавки.

Про це на пресконференції сказав міністр фінансів Сергій Марченко, передає 24 канал.

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За його словами, 102,5 мільярда гривень пропонують спрямувати на освітню субвенцію для виплати зарплат понад 400 тисячам вчителів. Ще 21,2 мільярда гривень піде на збільшення зарплат педагогам на 30%.

Окрім того, передбачено відновлення програм підтримки "Нова українська школа". На це виділять 1,4 мільярда гривень. Видатки на вищу освіту пропонуються на рівні 49,2 мільярди.

До слова, у проєкті держбюджету на фінансування сфери освіти передбачається 173,8 мільярда гривень. На що підуть гроші – читайте тут.