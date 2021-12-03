Вчителі отримали понад 27 тисяч ноутбуків: оновлені дані по областях

До вчителів доставили вже понад 27 тисяч ноутбуків у тринадцять областей України. Цього тижня вперше їх отримали Івано-Франківська та Луганська області.

В межах Національного проєкту "Ноутбук кожному вчителю" Міністерства освіти і науки та Міністерства цифрової трансформації постачають комп’ютерної техніки в регіони.

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Середня вартість одного ноутбука за субвенцією в цих областях – 17 800 гривень. Усі ноутбуки сучасні, з камерою, потужним процесором та можливістю під’єднання до інтернету.

Де вчителі вже отримали ноутбуки

Волинська область – 1 277 ноутбуків;

Дніпропетровська область – 5 296 ноутбуків;

Житомирська область – 1 000 ноутбуків;

Закарпатська область – 2 231 ноутбук;

Запорізька область – 2 013 ноутбуків;

Івано-Франківська область – 2 096 ноутбуків;

Київська область – 3 186 ноутбуків;

Кіровоградська область – 1 431 ноутбук;

Луганська область – 300 ноутбуків;

Полтавська область – 2 447 ноутбуків;

Харківська область – 3 055 ноутбуків;

Чернівецька область – 1 450 ноутбуків;

Чернігівська область – 1 397 ноутбуків.

Наразі закуплено понад 27 тисяч ноутбуків, ці дані можна простежити на дашборді, який розробили команди Мінцифри, МОН та ДКІБ СБУ, щоб зробити процес закупівлі максимально прозорим. Це вже дозволило заощадити 105 мільйонів гривень.

Додамо, що завдяки державній субвенції всього буде закуплено 60 тисяч ноутбуків для вчителів з 24 областей та Києва. З держбюджету на це виділено 980 мільйонів гривень. Придбані ноутбуки закріплюються за навчальними кабінетами відповідних шкіл та використовуються виключно для організації навчання.