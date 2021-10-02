Вчителі не зобов’язані проводити виховні години, – профспілка освітян

Профспілка працівників освіти і науки з‘ясувала, що вчителі не зобов`язані проводити виховні години для учнів, а також вести плани чи конспекти таких годин.

До МОН надіслали офіційний запит із запитанням, чи існує нормативний акт, який би зобов’язував учителів проводити виховну годину в певний день і час.

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В Міністерстві освіти відповіли, що питаннями виховної роботи учнів конкретного класу опікується класний керівник.

Відповідно до наказу МОН, плани роботи класних керівників, вихователів, бібліотекарів, методичних об’єднань, гуртків, спортивних секцій, поурочні плани, що складались на основі календарно-тематичних, стали необов’язковими,

– йдеться у повідомленні.

Ці документи можуть створюватись лише за рішенням педради школи та мати довільну форму й структуру. Крім того, план виховної роботи не належить до переліку документів, що підлягають затвердженню або реєстрації у школі.

Виховання учнів у школі

Передбачається, що виховання учнів здійснюється не тільки через проведення окремих виховних годин, а й у процесі навчання як наскрізне.

Таке виховання проводиться через:

внесення ціннісних складових у зміст навчальних предметів (зокрема, відпрацювання учнями конкретних здоров’язбережувальних навичок і умінь, належних поведінкових дій, їх мотивацію на здоровий і безпечний спосіб життя, розв’язання конкретних навчальних і життєвих ситуацій; виховання усвідомлення цінності власної держави тощо);

взаємодію учителя з учнем на партнерських засадах як на уроках, так і в позаурочний час (активне включення дітей в організацію навчального дня, партнерство між учителем);

використання вчителем демократичного стилю спілкування з учнями;

створення умов для творчої самореалізації кожної особистості (навички командної та проєктної роботи, де учитель здійснює управлінську функцію і спонукає до дослідження).

Чи обов’язково вести конспект виховної години? Ведення конспекту не є обов’язковим, однак якщо він сприяє організації заходу – учитель може його складати. Також для проведення виховної години вчитель може використовувати додаткові матеріали.