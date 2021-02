"Тут не женуться за програмою": українка розповіла, як проводять уроки в школі Канади

Українська вчителька Олександра Журавльова зізнається, що в Канаді уроки проходять повільно, діти багато навчаються за допомогою ігор. Як у школі вчителі планують та проводять уроки – читайте у матеріалі.

Джерело: Олександра Журавльова у фейсбуці

Українка, яка працює першому класі у канадській школі, розповідає, що коли вона за час навчального року жодного року не закінчувала підручник з англійської мови, не довиконувала свого планування. Але в Канаді вчителі не женуться за програмою.

Як вчителі планують уроки у Канаді

За словами Журавльової, там досвідчені вчителі пишуть планування на тиждень і одразу готують матеріали по можливості на кілька днів вперед.

Одна вчителька має "вікно" в п'ятницю, тому складає планування на тиждень вперед і заздалегідь готує всі роздаткові матеріали. А вже в неділю вона приїжджає до школи на годину, привозить матеріали та розкладає на парти учнів,

– каже Журавльова.

Натомість під час вільного "вікна" у понеділок вона готує всі матеріали на вівторок і середу. А вже в середу планує уроки на четвер та п’ятницю. "Звісно, всю підготовку до уроків неможливо зробити за три вікна в тиждень. Тому, щодня після уроків з 14:30 до 16:00 педагоги доробляють матеріали у школі", – додає українка.

Як виглядає планування? Вчителька на великому аркуші А3 (де написаний розклад уроків на тиждень) навпроти кожного предмету пише свій план по пунктах. І цей план прикріплює кнопками на дошку біля столу.



А в столі вчителя лежать матеріали, які складені у 5 папок: "Понеділок", "Вівторок", "Середа", "Четвер", "П'ятниця". Так, до прикладу, у папці "Четвер" у розкладі – два уроки малювання, на яких діти робитимуть сніговика. У файликах знаходяться заздалегідь підготовлені аркуші, нарізані носи-морквинки й кольорові шарфики тощо.

Потім проводитиметься бесіда про мир – для цього вчителька роздрукувала і невеличкі буклети-розмальовки.

За словами українки, таке планування є зручним для таких випадків, коли вчитель виходить на заміну. Він бачить всі пункти, які має виконати і у відповідній папці готові всі роздруківки, в яких будуть працювати діти.

Як вчителі проводять уроки

Яким темп уроку

У школі в Канаді ніхто нікуди не поспішає. Наприклад, програма за вересень-жовтень вимагає: навчитись рахувати й писати до 20, рахувати двійками, п'ятірками, називати сусідів числа. І це все за 6 уроків математики в тиждень.

Перший тиждень я спостерігала, а з понеділка взялася проводити урок математики. Спитала у Кімберлі теми уроків, що я маю пояснювати дітям і над чим працювати. На що вона відповіла: "Рахуй до 20",

– сказала вчителька.

Для такого уроку Олександра Журавльова познаходила цікаві роздруківки, розмальовки тощо на тему "Рахунок до 20", придумала кілька ігор з числами. Тому цілих 6 уроків учні в класі, не поспішаючи, рахували до 20, писали числа на білих дощечках, грали в ігри з кубиками й фішками, вирізали та клеїли.

Як проходять уроки

Кожен день клас розпочинає з календаря: обговорюють місяць, дату, день тижня, погоду, рахують двійками, п'ятірками та десятками робочі дні.

А кожні десять днів до першокласників приходить Zero the Hero (Нулик-Герой), приносить аркуш-розмальовку і цукерку. Тому діти з радістю рахують дні до наступного приходу Zero the Hero.

Після цього йде усна робота – учні рахують до 20 вперед-назад (іноді з відео) та грають в різні ігри. Потім діти працюють з «інструментами»: вчитель називає число, а учні складають стільки це кубиків-лего чи пишуть число на дошці.

Під час уроку також є невелика музична хвилинка для того, щоб потанцювати й поспівати. І за 20-25 хв до кінця уроку школярі приступають до писання. Кожен учень отримує зошит з математики й аркуш із завданням: виріж число-морозиво і приклей «правильному» пінгвіну; порахуй гарбузи та впиши число на хатинці відьми тощо.

Коли учні виконають завдання, вони вклеюють аркуш у зошит з математики. Якщо все вірно – вчитель малює зірочку. Слова "помилка" у школі Канади уникають, а кажуть щось позитивне і додають зауваження: "Вау, ти так гарно замалював хатки, а перерахуй їх ще раз!".

Але всі діти працюють за різним темпом – хтось здає роботу вже через 7-10 хвилин, а деяким дітям треба для роботи 15-20 хвилин.

Що робити у такій ситуації? У класі завжди є коробочки з інструментами (кубики, фішки, маркери), коробочки з іграшками (лего, дерев'яні кубики, пластикові фігурки, конструктори) та книжечки для читання мовчки. Тому якщо учень впорався із завданнями швидше, то він тихенько за партою складає лего або гортає книжечку.

Цікаво, що за 5 хвилин до дзвінка школярам треба прибрати своє робоче місце: здати зошити, олівці, ножиці сховати в шухляду, викинути в смітник папірці, поскладати іграшки тощо. А потім одягнутися на двір і вишикуватися біля дверей.

"Так виглядає урок 95 хвилин математики. Але діти не втомлюються, бо все було повільно, діти багато гралися і навіть не зрозуміли, що вони навчалися", – підсумовує Журавльова.