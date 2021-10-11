Вчителі не вакцинуються: в Одеській області учні йдуть на дистанційку або самоізоляцію

В Одеській області понад 120 шкіл працює дистанційно. Все через те, що вчителів відмовляються вакцинуватися. Водночас учні масово йдуть на самоізоляцію.

Головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров під час брифінгу повідомив, що станом на 11 жовтня понад 122 школи – на онлайн-навчання. У закладах освіти немає достатньої кількості вакцинованих працівників.

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Учні масово йдуть на самоізоляцію

За словами Віталія Гончарова, наразі на самоізоляції перебувають понад 7,5 тисяч учнів і 542 працівників шкіл на Одещині.

Також головний санлікар наголосив, що з початку нового навчального року на COVID-19 захворіли 751 школяр і 326 вчителів. Погіршення ситуації в навчальних закладах розпочалося з другої половини вересня.

Додамо, що у Львові посилюють карантинні обмеження через погіршення ситуації з COVID-19. Вже з 18 жовтня всі навчальні заклади переводять на дистанційне навчання.

До слова, 7 жовтня МОЗ віднесло вчителів до переліку професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим.

Так, усі працівники шкіл, садочків, коледжів та вишів повинні впродовж місяця зробити щеплення проти COVID-19, в іншому випадку їх буде відсторонено від роботи у закладі освіти.