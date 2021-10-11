Головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров під час брифінгу повідомив, що станом на 11 жовтня понад 122 школи – на онлайн-навчання. У закладах освіти немає достатньої кількості вакцинованих працівників.

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Учні масово йдуть на самоізоляцію

За словами Віталія Гончарова, наразі на самоізоляції перебувають понад 7,5 тисяч учнів і 542 працівників шкіл на Одещині.

Також головний санлікар наголосив, що з початку нового навчального року на COVID-19 захворіли 751 школяр і 326 вчителів. Погіршення ситуації в навчальних закладах розпочалося з другої половини вересня.

Додамо, що у Львові посилюють карантинні обмеження через погіршення ситуації з COVID-19. Вже з 18 жовтня всі навчальні заклади переводять на дистанційне навчання.

До слова, 7 жовтня МОЗ віднесло вчителів до переліку професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим.

Так, усі працівники шкіл, садочків, коледжів та вишів повинні впродовж місяця зробити щеплення проти COVID-19, в іншому випадку їх буде відсторонено від роботи у закладі освіти.