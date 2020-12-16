Вчителі досі точно не знають, чи чекати їм обіцяне підвищення зарплат наступного року. Експерти наголошують, що освітяни можуть отримати менше, ніж очікується.

Депутатка від "Голосу" Наталія Піпа розповіла у своїй колонці на "Українській правді", що між першим і другим читанням бюджету на 2021 рік з освітньої субвенції забрали майже 3 мільярди гривень.

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За її словами, спочатку бюджет передбачав підвищення зарплат майже на 30%. Так, Ухвалений у першому читанні проєкт бюджету передбачав освітню субвенцію місцевим бюджетам на зарплати освітян у розмірі 102,5 мільярди гривень.

Зрозуміло, що цих грошей недостатньо на виконання 822 постанови, яка передбачає триетапне підвищення посадового окладу. Лише на впровадження першого етапу потрібно мінімум 50 мільярдів гривень. Таких грошей у бюджеті немає,

– сказала депутатка.

Окрім того, цих коштів не вистачило б і на те підвищення, якого вимагає профспілка освітян, через збільшення коефіцієнту окладу до 1,5. Адже на таке підвищення потрібно понад 34 мільярди гривень, яких у бюджеті немає.

Наталія Піпа додала, що 25 мільярдів гривень мало би вистачити на підвищення зарплат, яке освітянам обіцяв т. в. о. міністра освіти Сергій Шкарлет (підняття зарплат на 20% з січня і ще 8,3% з липня 2021 року). Однак цього також не станеться.

Куди "зникла" третина обіцяного підвищення зарплат? Уряд вкотре зупинив постанову 822, а також переніс терміни підвищення мінімальної заробітної плати: з липня 2021 на грудень 2021.

Тож освітяни не отримають у липні підвищення на 8,3% і, відповідно, замість обіцяного підвищення зарплат наступного року на 28% вони матимуть лише 20%,

– наголосила депутатка.

Піпа нагадала, що законодавство України передбачає виділення на освіту 7% від річного ВВП, проте наступного року ця цифра складає 6,6% (а у 2019 році освіта отримала 6,2% від ВВП, у 2020 році— лише 5,7%).