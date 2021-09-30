Вчителі не отримають ноутбуків для дистанційного навчання як мінімум до зими

Через карантинні обмеження знову підняли питання дистанційного навчання, проте школи досі не забезпечені необхідною технікою. Вчителям пообіцяли закупити понад 60 тисяч ноутбуків, проте це зможуть зробити лише за кілька місяців.

Журналісти звернулися з запитом в Міністерство освіти, аби дізнатися, коли ситуація з оснащенням шкіл технікою зміниться. Виявилося, що наразі немає навіть тендерів на купівлю ноутбуків.

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"Станом на 28 вересня опубліковані оголошення про проведення відкритих торгів і тривають тендерні процедури зі здійснення закупівель для шкіл всіх областей, а також семи районів міста Києва (на 58 844 ноутбуки)", – повідомили в МОН.

За даними МОН, проведення аукціонів у більшості областей заплановано на жовтень. Відповідно, укладення договорів і доставка ноутбуків по школах відбудеться в листопаді – грудні.

Додамо, що на нові ноутбуки використають майже 980 мільйонів гривень з субвенції на боротьбу з COVID-19 у школах. З урахуванням співфінансування з місцевих бюджетів очікувана вартість ноутбука – 20 тисяч гривень.

Хто першочергово отримає ноутбуки:

школи з кількістю учнів не менш як 250 осіб та опорні заклади з кількістю учнів (без урахування їхньої кількості у філіях) не менш як 200 осіб;

школи з кількістю учнів не менш як 100 осіб;

інші заклади загальної середньої освіти.

Придбані ноутбуки закріплюються за навчальними кабінетами відповідних шкіл та використовуються виключно для організації навчання. Якщо школа піде на дистанційку, то ноутбуки на цей час можуть надаватися у користування вчителя для навчання учнів.

В той же час школи у деяких областях вже переходять на дистанційку. У МОН розповіли, що наразі на онлайн-навчанні перебувають понад 3 тисячі шкіл. Зокрема, є області, де на дистанційному навчанні досі понад 40% шкіл – це Львівська, Вінницька, Одеська, Рівненська, Івано-Франківська і Волинська області.