Вчителі не отримають надбавок від держави

Про це йдеться у відповіді МОН на звернення Профспілки працівників освіти і науки щодо додаткової надбавки в розмірі 50% посадового окладу вчителів.

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Так, у Міносвіти повідомили, що реалізація запропонованої пропозиції щодо встановлення освітянам додаткової надбавки в розмірі 50% ставки за роботу в небезпечних умовах праці потребуватиме суттєвих додаткових витрат.

“За інформацією Міністерства фінансів, зазначені видатки у державному та місцевих бюджетах на 2021 рік не враховані”, – зазначили у МОН.

Премії вчителям можуть виписувати директори

Водночас у Міністерстві освіти і науки додали, що встановлювати такі доплати і надбавки до заробітних плат мають право керівники закладів у межах фонду заробітної плати, який затверджений в кошторисах доходів і видатків.

Так, працівникам закладів освіти для компенсації за роботу в небезпечних умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я директором може бути установлена надбавка за складність і напруженість у роботі у розмірі до 50 відсотків ставки заробітної плати,

– відповіли в МОН.

Окрім того, у МОН повідомили, що відомство зверталось до регіональних Департаментів освіти і науки з рекомендацією спрямовувати залишки освітньої субвенції на забезпечення проведення дистанційного навчання та преміювання вчителів. Зокрема, встановлення їм надбавок.

"Місцеві органи виконавчої влади можуть самостійно приймати рішення щодо встановлення стимулюючих виплат педагогам", – відповіли в МОН.

До слова, уряд минулого року ухвалив постанову про збільшення виплат освітянам. Так, вчителі вже з 1 січня 2021 року отримали на 20% більшу зарплату. Водночас з грудня 2021 року зарплати педагогів збільшаться ще на 8,3%.