Вчителі та педагогічні працівники мають можливість дистанційно пройти безкоштовні курси з підвищення кваліфікації "Мистецтво викладання".

Про це повідомив в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, передає 24 канал.

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Так, пройти безкоштовні курси з підвищення кваліфікації можна на порталі Освітнього Хабу міста Києва. Курс називається "Мистецтво викладання".

Для чого вчителям цей курс? Він допоможе підготуватися до змін у сучасній освіті. Директор "Освітньої агенції міста Києва" Бадрі Лолашвілі запевнив, що за допомогою таких курсів вчителі навчатися викладати у відповідності до сучасних вимог суспільства та концепції Нової української школи.

Які є модулі курсу:

Розділ 1: Організація освітнього процесу

Розділ 2. Хто потрібен сучасним учням та студентам

Розділ 3. Емоційний інтелект для освітян

Розділ 4. Як досягти значних результатів у процесі викладання

Розділ 5. SCORM-курси (набір навичок для дистанційного навчання).

Зазначимо, що навчання проходитиме дистанційно. Після його проходження всі учасники отримають сертифікат із зазначеними годинами.

Які теми пропонуються до вивчення:

Якого вчителя/викладача хочуть бачити перед собою учні та студенти?

У чому полягає основне завдання сучасної освіти?

Як правильно побудувати спілкування з колегами, учнями, студентами та їх батьками?

Як освітянам використовувати сучасні інновації в професійній діяльності?

Як зберегти баланс між роботою та життям поза межами навчального закладу?

Цікаво, що у держбюджеті на 2021 рік передбачають збільшення зарплат вчителям у зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати. Так, освітяни отримають 30% надбавки.