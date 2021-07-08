Онлайн-платформа також сприяє розбудові партнерського середовища та конкурентних умов для розвитку ринку можливостей підвищення кваліфікації.

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Платформу створили через важливість цифровізації підвищення кваліфікації освітян.

За словами команди EdCamp Ukraine, професія вчителя має серйозний виклик, адже педагоги готують дітей для майбутнього, для професій, які сьогодні ще можуть не існувати. Тому вчителі мають постійно вкладатися у свій розвиток.

Окрім того, підвищення кваліфікації вимагає законодавство. Так, від освітян очікується професійний розвиток щонайменше 150 годин протягом 5 років.

Період пандемії показав, що, на жаль чи на щастя, немає дороги назад до традиційного класу, ми маємо вміти бути гнучкими, поєднувати онлайнові й офлайнові форми роботи, бути ефективними та завжди на зв’язку,

– кажуть у команді EdCamp Ukraine.

За якими напрямами вже зараз можна пройти навчання:

Використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи е-навчання, інформаційну безпеку.

Емоційно-етична компетентність.

Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища.

Мовленнєва, комунікаційна компетентність.

Психолого-фізіологічні особливості учнів певного віку, основи андрагогіки.

Розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик).

Розвиток управлінської компетентності.

Формування професійних компетентностей галузевого спрямування, опанування новітніми виробничими технологіями, ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою тощо.

Основною цільовою аудиторією платформи EdWay є вчителі, для яких передбачено:

широкі можливості для пошуку програм підвищення кваліфікації та стажування;

автоматизоване подання заявок на навчання за обраними програмами;

здійснення індивідуального планування власної траєкторії професійного розвитку і підвищення кваліфікації;

ведення власного електронного архіву документів про результати підвищення кваліфікації та програм підвищення кваліфікації і стажування.

Платформа EdWay допомагає педагогу, який шукає для себе можливості професійного зростання, знайти саме ті можливості, які йому або їй потрібні.