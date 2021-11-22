Вчителі мають проходити медогляди за рахунок роботодавця

Профілактичні медичні огляди вчителі мають проходити коштом роботодавця. Це прописано в законодавстві, тож педагоги не мають платити власні кошти.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, відповідаючи на запитання депутатки Наталії Піпи у Верховній Раді.

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За словами міністра, законодавство України передбачає, що медичні огляди громадян певної категорії проходять за рахунок роботодавців.

Це чітко прописано в законі про охорону праці, тому ніхто не повинен вимагати від освітянина заплатити за проходження медичного огляду,

– підкреслив Віктор Ляшко.

Міністр охорони здоров'я також зазначив, що для проходження медоглядів освітян мають виділятись окремі години.

"Кожен керівник закладів охорони здоров’я, які проводять ці медичні огляди, повинен чітко планувати і робити окремі дні, окремі години для проходження цих медичних оглядів", – зауважив міністр.

До слова, принаймні однією дозою вакциновано 96,2% освітян, з них повний цикл вакцинації вже пройшли понад 550 тисяч працівників шкіл (84,5%). Найкращу статистику повного циклу вакцинування демонструють Донецька (92,7%), Харківська (92,5%) та Луганська (92,4%) області.

Додамо, що станом на 22 листопада очне навчання здійснюють понад 11 тисяч шкіл (84% від загальної кількості), дистанційно працюють – 1,7 тисячі шкіл.

Текст публікації Наталії Піпи:

Звернулася до міністра охорони здоров'я щодо медоглядів освітян, які з вересня знову стали обов'язковими. Треба посприяти – щоб ці медогляди були організованими: окремі години і черги для освітян.

Роз'яснити – за чий рахунок мають проходити ці медогляди. Відповідь у відео. Спойлер – освітяни не повинні нічого платити за медогляди.