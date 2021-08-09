Очільник МОН запевнив, що у грудні у кожного вчителя є можливість заробити додатково 20% до окладу. Для цього треба пройти сертифікацію.

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За його словами, цього року на сертифікацію подалося вдвічі більше вчителів – 1800 людей, хоча минулого року було трохи більше 900.

Звичайно, їх подається не так багато, але з кожним роком кількість охочих зростає. Але ти сам собі можеш на 20% збільшити зарплату, це непогана сума,

– сказав Шкарлет.

Також для вчителів розроблені різні курси для підвищення кваліфікації. Наприклад, громадські організації, де тренери навчались в Євросоюзі. На це держава заклала 400 мільйонів гривень.

Що таке сертифікація вчителів Сертифікація – це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей вчителів. Її мета – виявити і заохотити вчителів з високим рівнем майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями.



Вчителі беруть участь у сертифікації добровільно і можуть відмовитися від участі на будь-якому її етапі. Сертифікація складається з трьох етапів, що відбуваються послідовно один за одним:



– незалежного тестування учасників сертифікації;

– самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності;

– вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.



До слова, серед працівників освіти повний курс вакцинації пройшли 308 тисяч осіб. Лідерами з вакцинації вчителів є Львівська (25 тисяч осіб), Запорізька (23 тисячі осіб) та Харківська (17 тисяч осіб) області.