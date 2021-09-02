Вчителі з Івано-Франківської області оголосили страйк через заборгованість зарплати: подробиці

У Долинській громаді в Івано-Франківській області вчителі оголосили страйк через невиплату зарплати. Відомо, що 22 педагогічні колективи області вимагають повернути їм заборговані гроші.

Голова профспілок Долинської ОТГ Іван Мельник розповів, що наразі налічується понад два десятки трудових колективів у Долинській громаді.

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"У мене є інформація про те, що 16 серпня заборгованість складала 22 мільйони, пізніше частина була погашена і заборгованість складала 17 мільйонів", – каже Мельник.



Вчителі страйкують через заборгованість зарплати / Фото "Радіо Свобода"

Але, за його словами, з 1 вересня кошти вже почали надходити, тож, можливо, найближчими днями заборгованість буде ліквідована.

Заступниця міського голови Долини Алла Шевченко зазначила, що через приєднання до ОТГ додаткових шкіл субвенцій і коштів місцевого бюджету не вистачає для виплати заборгованості.

Станом на 2 вересня заборгованість складає понад 16 мільйонів. Участь у страйку наразі підтвердили 20 закладів із 26,

– повідомила Шевченко.

Вчителям не виплачують зарплати кілька місяців

Вчителька Долинського ліцею №4 Наталія Жгута наголосила, що частину коштів освітянам Івано-Франківської області не виплачують з червня.

"Ми розуміємо, що страйк – це крайня форма відстоювання своїх прав. Ми спробували всі можливі законні спроби, щоб домогтися вчасної виплати заробітної плати… Зараз заборгованість у нашому ліцеї близько 60% виплати відпускних", – сказала вона.



Вчителі вимагають повернути заборгованість / Фото "Радіо Свобода"

А педагогиня з Долинського ліцею №7 Ярослава Ільницька вважає, що якщо заборгованість буде і надалі, то освітяни виходитимуть на мітинг.

Важко сказати, скільки триватиме страйк. Це залежить від тих, хто повинен погасити заборгованість… Ми плануємо виходити за межі навчального закладу,

– додала Ільницька.

У МОН наразі відмовилися давати коментарі з цього приводу, заявивши, що школи підпорядковуються місцевій владі, а не напряму міністерству.

До слова, показник зарплати працівників в сфері освіти став меншим на 17% за середній рівень заробітних плат в Україні. Так, середня зарплата освітян у липні 2021 року склала 11 895 гривень.

Хоча на початку 2021 році зарплати українських вчителів зросли на 20%, а з грудня цього року – зростуть ще майже на 9%. Шкарлет пообіцяв, що у 2022 році вчителям варто чекати підвищення у ще 10% до зарплати. Скільки отримують вчителі в Європі – читайте у статті.