Голова профспілок Долинської ОТГ Іван Мельник розповів, що наразі налічується понад два десятки трудових колективів у Долинській громаді.

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"У мене є інформація про те, що 16 серпня заборгованість складала 22 мільйони, пізніше частина була погашена і заборгованість складала 17 мільйонів", – каже Мельник.



Вчителі страйкують через заборгованість зарплати / Фото "Радіо Свобода"

Але, за його словами, з 1 вересня кошти вже почали надходити, тож, можливо, найближчими днями заборгованість буде ліквідована.

Заступниця міського голови Долини Алла Шевченко зазначила, що через приєднання до ОТГ додаткових шкіл субвенцій і коштів місцевого бюджету не вистачає для виплати заборгованості.

Станом на 2 вересня заборгованість складає понад 16 мільйонів. Участь у страйку наразі підтвердили 20 закладів із 26,

– повідомила Шевченко.

Вчителям не виплачують зарплати кілька місяців

Вчителька Долинського ліцею №4 Наталія Жгута наголосила, що частину коштів освітянам Івано-Франківської області не виплачують з червня.

"Ми розуміємо, що страйк – це крайня форма відстоювання своїх прав. Ми спробували всі можливі законні спроби, щоб домогтися вчасної виплати заробітної плати… Зараз заборгованість у нашому ліцеї близько 60% виплати відпускних", – сказала вона.



Вчителі вимагають повернути заборгованість / Фото "Радіо Свобода"

А педагогиня з Долинського ліцею №7 Ярослава Ільницька вважає, що якщо заборгованість буде і надалі, то освітяни виходитимуть на мітинг.

Важко сказати, скільки триватиме страйк. Це залежить від тих, хто повинен погасити заборгованість… Ми плануємо виходити за межі навчального закладу,

– додала Ільницька.

У МОН наразі відмовилися давати коментарі з цього приводу, заявивши, що школи підпорядковуються місцевій владі, а не напряму міністерству.

До слова, показник зарплати працівників в сфері освіти став меншим на 17% за середній рівень заробітних плат в Україні. Так, середня зарплата освітян у липні 2021 року склала 11 895 гривень.

Хоча на початку 2021 році зарплати українських вчителів зросли на 20%, а з грудня цього року – зростуть ще майже на 9%. Шкарлет пообіцяв, що у 2022 році вчителям варто чекати підвищення у ще 10% до зарплати. Скільки отримують вчителі в Європі – читайте у статті.