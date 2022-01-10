Вчителі хотіли дистанційку, але влада скасувала уроки: у Чикаго закрили школи через суперечки

У США зараз спалах коронавірусу. Так, у Чикаго вчителі заявили, що будуть викладати дистанційно, проте міська влада вважає, що діти мають навчатися за партами. Поки тривають переговори, діти не вчаться взагалі.

У Чикаго активно поширюється штам Омікрон. У місті реєструють в середньому понад 5 тисяч випадків захворювання на день.

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Вчителі хочуть дистанційного навчання

Через спалах COVID-19 спілка вчителів у Чикаго хоче тимчасово викладати уроки онлайн. Ще 4 січня вони проголосували за дистанційне навчання, заявивши, що умови для очного навчання небезпечні.

Профспілка послалася на:

нестачу кадрів;

проблеми із тестуванням;

рекордно високий рівень у місті випадків COVID-19 та госпіталізацій серед дітей.

Влада закрила школи

Проте місцева влада не бачить іншого варіанту для дітей, крім уроків за партами. Тому вона у державних школах для понад 340 тисяч дітей повністю скасували заняття.

Переговори з профспілкою поки що не принесли результату. 10 січня – це вже четвертий навчальний день, коли діти замість онлайн чи офлайн-уроків просто сидять удома.

Ми вели наполегливі переговори протягом дня, але не змогли досягти достатнього прогресу, щоб анонсувати завтрашнє повернення до класів,

– написала мер Чикаго Лорі Лайтфут у твіттері.

Міська влада назвала протистояння "зупинкою роботи". Водночас профспілка освітян каже, що це локаут – бо вчителі хочуть викладати з дому, але округ скасував заняття.

До слова, у США ще минулого тижня школярі повинні були повернутися за парти. Проте через поширення Омікрону деякі учні залишилися на зимових канікулах, а деякі – перейшли на дистанційне навчання.

А учні в Великій Британії через COVID-19 змушені носити маски у школах після повернення з новорічних канікул. Це потрібно робити у приміщеннях шкіл, зокрема класах, бібліотеках та навіть коридорах.