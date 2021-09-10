Начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко розповів, що тільки 35% працівників шкіл повністю вакциновані.

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За його словами, МОН не рахує вакциновані школи, вони рахують кількість вакцинованих працівників закладів освіти.

"Так от повністю двома дозами вакциновано 35% працівників шкіл. А однією дозою, але потрібно ще другою вакцинуватися, – 62%", – розповів він.

Він відзначив, що найкраща ситуація з вакцинацією вчителів у Київській області: там обидва щеплення зробили 56% освітян. Найгірші показники у Волинській та Запорізькій областях: вакцину там отримали близько 20% вчителів.

Якщо і є школи де 80% вакциновано, то їх буквально одиниці. Поки що ми намагаємось пропагувати, пояснювати що це надзвичайно важливо, що вчителі перебувають в групі ризику і треба вакцинуватися. Але ще дуже мало закладів досягли позначки у 80%,

— заявив Кононенко.

Вчителі будуть працювати, навіть якщо не вакциновані

За його словами, всі вчителі продовжуватимуть працювати незалежно від того, чи вакциновані вони, а заклад освіти працюватиме, тільки буде використовуватись дистанційна форма навчання.

У МОН також повідомили, що наразі виділені гроші на придбання техніки для вчителів на випадок, якщо їм доведеться працювати дистанційно.

Вперше в цьому році, в державному бюджеті також виділено 980 мільйонів гривень, на які буде закуплено 60 тисяч ноутбуків для вчителів, які вони можуть використовувати під час дистанційки. До кінця року всі ноутбуки закуплять,

– повідомив Кононенко.

При цьому рішення про роботу закладів освіти в окремих областях ухвалюватимуть місцеві органи управління.

До слова, заклади освіти, де вакциновано менше 80% персоналу, не зможуть працювати очно в жовтій та помаранчевій зоні. Тому очільник МОЗ порадив школам та вишам готуватися до дистанційки.