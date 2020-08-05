Випускники шкіл напружено пережили останні місяці навчального року. Адже попри звичне та хвилююче для всіх ЗНО, цього року всі країни очікувало нове випробування – пандемія COVID-19.

І багатьох школярів дуже засмутив той факт, що через коронавірус школярам заборонили святкувати випускний вечір. Проте вчителі та батьки вигадали чудовий спосіб обійти всі правила та привітали учнів із закінченням школи, пише 24 канал.

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У соцмережі з’явились креативні відеопривітання для випускників. Ці ролики наповнені щирістю, гумором, танцями та піснями. Тож, обов’язково виділіть кілька хвилин та подивіться їх.

До прикладу, відеоролик від тернопільських учителів розпочинається з розповіді про їхні успіхи в роботі з онлайн-технологіями. Педагоги сказали, що навчились спілкуватись через месенджер, публікувати дописи в інстаграмі, телеграмі та навіть ставити вподобайки.

А найкращим сюрпризом цього відео стала пісня, присвячена випускникам. Під звуки відомої всім пісні “Файне місто Тернопіль” учителі заспівали власні слова. "Вставай, сонце! Життя зіграємо по нотах! Європа почекає, ми поїдем в файне місто Тернопіль!", – звучить у пісні.

Дивіться відео, як тернополяни привітали випускників із закінченням школи



Зазначимо, що на ютубі це відео вже набрало майже 40 тисяч переглядів.

Також своїм креативом вражає відеоролик дніпровських учителів, де вони промовляють слова пісні “Все залежить від нас самих” відомої співачки Йолки.

"Ось і закінчилися шкільні роки. Перед вами відкривається новий світ, зовсім інший, не такий, як був раніше. І від того, яким буде ваше доросле життя, все залежить від вас самих", – привітала випускників учителька.

Дивіться відео, як вчителі з Дніпра привітали випускників із закінченням школи



Нижче опубліковані ще кілька цікавих відеопривітань від вчителів та батьків:

Відеопривітання від вчителів Бродівської ЗОШ у пісні Ані Лорак:



Відеопривітання від педагогів Миргородської гімназії ім. Т. Г. Шевченка:



Відеопривітання від класних керівників та перших учителів на Харківщині:



Відеопривітання випускникам від оригінальних батьків: