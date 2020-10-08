Міністерство освіти підтримує пропозицію про зміни щодо атестації педагогів. Зокрема, це стосується і того, що вчителі, які мають ступінь бакалавра, зможуть отримати кваліфікаційні категорії.

МОН підтримує ініціативу Профспілки працівників освіти щодо врегулювань фахової підготовки та присвоєння педагогам кваліфікаційних категорій, передає пресслужба відомства.

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У Міносвіти наголосили, що небайдуже ставляться до вирішення проблеми справедливої та об’єктивної оцінки професійної діяльності вчителів, у тому числі і оплаті їх праці, незалежно від рівня вищої освіти, який вони здобули.

Проте у МОН підтримують пропозицію про внесення змін до Положення про атестацію педагогічних працівників, які дозволять вчителям-бакалаврам отримувати кваліфікаційні категорії. Також у Міносвіти додали, що вони вже розпочали роботу над цими змінами.

Про які кваліфікаційні категорії йдеться:

спеціаліст

спеціаліст другої категорії

спеціаліст першої категорії

спеціаліст вищої категорії.

Зазначимо, що наразі ці категорії можна присвоїти лише тим педагогам, які мають ступінь магістра.