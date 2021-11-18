Вчителі з 8 областей уже отримали ноутбуки для роботи

До 8 областей вже надійшло понад 14 тисяч ноутбуків для вчителів. Сучасну комп'ютерну техніку педагоги отримують у рамках проєкту МОН та Мінцифри "Ноутбук кожному вчителю".

Завдяки державній субвенції до кінця 2021 року мають закупити загалом 60 тисяч ноутбуків і забезпечити технікою вчителів у 24 областях України.

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З держбюджету на цей проєкт виділили 980 мільйонів гривень. Наразі для вчителів вже закупили понад 14 219 ноутбуків.

Щоб унеможливити корупцію та зробити процес закупівель максимально прозорим, команди Мінцифри, МОН та СБУ розробили дашборд, де кожен може контролювати, як ОДА використовують кошти та за яку ціну придбають техніку.

Які області отримали ноутбуки для вчителів:

Волинська область – 2 045 ноутбуків;

Дніпропетровська область – 2 600 ноутбуків;

Закарпатська область – 1 200 ноутбуків;

Київська область – 1 649 ноутбуків;

Кіровоградська область – 1 431 ноутбук;

Полтавська область – 2 447 ноутбуків;

Чернівецька область – 1 450 ноутбуків;

Чернігівська область – 1 397 ноутбуків.

В областях цей процес координують керівники обласних департаментів освіти та профільні заступники голів ОДА з питань гуманітарної політики та цифровізації.

Додамо, що на нові ноутбуки використають майже 980 мільйонів гривень з субвенції на боротьбу з COVID-19 у школах. З урахуванням співфінансування з місцевих бюджетів очікувана вартість ноутбука – 20 тисяч гривень.

Хто першочергово отримає ноутбуки:

школи з кількістю учнів не менш як 250 осіб та опорні заклади з кількістю учнів (без урахування їхньої кількості у філіях) не менш як 200 осіб;

школи з кількістю учнів не менш як 100 осіб;

інші заклади загальної середньої освіти.

Придбані ноутбуки закріплюються за навчальними кабінетами відповідних шкіл та використовуються виключно для організації навчання.