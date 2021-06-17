Вчитель зайнявся сексом з ученицею 8 класу в гімназії на Житомирщині: вирок суду

Вчитель інформатики зайнявся сексом з ученицею 8 класу, якій не було й 16 років. Сталося це у Народицькій гімназії на Житомирщині. Суд визнав вчителя винним та засудив його до одного року обмеження волі.

А все через те, що у судді підозрюваний та потерпіла уклали угоду про примирення, адже начебто секс відбувся за згодою сторін.

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За даними суду, вчитель та школярка на території гімназії двічі займались сексом. Вперше це сталося в грудні 2020 року, згодом – у січні 2021.

Слідство встановило, що вчитель інформатики та учениця мали інтим у підсобному приміщенні гімназії. У рішенні суду йдеться, що педагог зайнявся сексом з неповнолітньою за її згодою.

Вчитель інформатики, реалізовуючи свій злочинний умисел щодо сексу з неповнолітньою, за її добровільною згодою вступив з нею у статеві зносини. Спочатку між ними був оральний секс, а після цього – природній статевий акт,

– йдеться у вироку суду.

Вчитель під час засідання визнав свою вину та попросив суд затвердити угоду про примирення між ним та потерпілою.

Цікаво, що представники школярки не заперечували цьому. Тому суд визнав вчителя винним та присудив йому лише один рік обмеження волі.

До слова, у Вінницькій області розгорівся секс-скандал у школі. Там 30-річна вчителька закрутила роман з учнем старших класів. Але директор школи, який і був чоловіком вчительки, застукав їх під час любовних утіх. Деталі історії – за посиланням.