Юристи та експерти дали роз'яснення і поради батькам щодо того, як діяти в подібних ситуаціях.

До теми Вчительку, яка погрожувала ножем учневі 7 класу, звільнили зі школи

Що робити батькам, якщо вчитель вдарив їхню дитину

Що радить освітній омбудсмен

Сергій Горбачов наголошує, що якщо вчитель побив учня, то треба одразу подати заяву до поліції, оскільки тут може йтися про кримінальне правопорушення.

Також потрібно написати заяву на ім'я керівника закладу освіти, щоб він провів службове розслідування щодо порушення педагогічної етики та після цього ухвалив рішення (відсторонив учителя, оголосив догану або звільнив),

– каже омбудсмен.

Адже з вчителем можуть розірвати трудовий договір у випадку вчинення ним аморального проступку.

Порада від юриста

Водночас юрист ГО "Батьки SOS" Роман Корсун запевняє, що спочатку звертатися саме до директора школи. А заяву в поліцію варто подавати, якщо є потреба у прискоренні вирішення ситуації.

Випадки звільнення за аморальні проступки є. Їх часто намагаються оскаржити – справи навіть доходять до Верховного Суду. А він чітко зазначає, які дії аморальні й за що вчителя мають звільнити,

– сказав юрист.

За його словами, був випадок, коли вчителька періодично кричала на дітей та обзивала їх. Пощастило, що учням вдалося все записати на диктофон, і за це вчительку звільнили.

Психологія: як булінг впливає на дитину

Психологиня Олена Петрушкевич каже, що:

іноді дитині може бути страшно,

до неї можуть повертаються спогади,

вона не може не думати про те, що сталося,

вона почувається винною, навіть якщо всі їй кажуть, що це не так.

В таких випадках експертка варто звернутися до психолога чи психотерапевта.

“Дитині треба пояснити, що з такими емоціями треба працювати – вони самі не минають. У цій ситуації варто говорити з дитиною. Також треба захищати дитину – вона має розуміти, що батьки роблять усе, щоби вона відчувалася себе в безпеці", – пояснила психологиня.

Випадки булінгу від вчителів у школах