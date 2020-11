Вчитель хімії Новопечерської школи у Києві Іван Заболотський створив ритмічну співанку, за допомогою якої діти краще запам'ятовують матеріал з хімії. Зокрема, вона допомагає краще і легше вивчати елементи таблиці Менделєєва.

Вчитель тему на знання послідовності хімічних елементів "заховав" у вибуховий рок-хіт We Will Rock You гурту Queen, повідомляє видання "Освіторія".

"Раніше для закріплення цього матеріалу мої учні писали багато хімічних диктантів, але це було для них нудно. Мені ж хотілося, щоб школярі здружились із таблицею та вивчали її самостійно", – каже Іван Заболотський.

Як з’явилася ідея створити пісню? Вчитель розповів, що одного разу він робив удома презентацію з хімічним диктантом для уроку під супровід пісень Scorpions, Queen та The Beatles. Так, він відкрив таблицю Менделєєва та задумався про елементи.

У той момент із колонки лунало: "We will — we will — rock you!" Мабуть, це виглядало дуже кумедно: доросла людина лежить у ліжку з таблицею хімічних елементів перед очима та під гучну музику простукує ритм долонями по коліну. А потім мене раптово осяяло: назви елементів ідеально лягають на мелодію куплета: гідроген, гелій, літій, берилій,

– сказав вчитель.

Так і народилася хімічна співанка у стилі рок-мнемотехніки.

Вже наступного дня вчитель запропонував дітям цю співанку з 20 першими хімічними елементами. Спершу Іван Заболотський проспівав сам, відбиваючи ритм долонями, а потім запропонував учням долучитися, дивлячись на таблицю Менделєєва. Дітям сподобалось.

Пісня, яка допомагає вивчати таблицю Менделєєва: дивіться відео



Згодом пісня стала шкільним хітом. Учні самостійно підбирали мелодію на піаніно, гітарі та виконували з однокласниками співанку.

Які переваги пісенної таблиці Менделєєва? Діти надовго запам’ятовують порядковий номер хімічних елементів, співаючи пісню. Завдяки цьому можна без зазирання в таблицю визначити кількість електронів в атомі елемента, заряд ядра та валентність.

"Одна з моїх учениць-семикласниць навіть виправила одного з учителів, який помилився з порядковим номером елемента: "Я точно пам’ятаю — так співаємо в пісні", – розповів вчитель.