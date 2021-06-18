Вчитель працює під час канікул: скільки триває робочий день та яка зарплата

Періоди осінніх, зимових, весняних та літніх канікул є для вчителів робочим часом. Скільки має тривати робочий день педагога під час канікул у школі і як оплачують його роботу за цей час – читайте у статті.
Робочий час учителя розподіляється відповідно до розкладу навчальних занять та індивідуального плану навчальної роботи.
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Кількість годин педагогічного навантаження на тиждень встановлюють у школі станом на 1 вересня. А тривалість робочого часу вчителів не може перевищувати 40 годин на тиждень.
І оскільки канікули для вчителя є робочим часом, його роботу за цей час оплачують із розрахунку зарплати, що передувала початку канікул.
А якщо вчителя прийняли на роботу під час літніх канікул? В такому випадку зарплата за період до початку навчального року виплачується з розрахунку ставки, встановленої відповідно до його освіти, категорії і розряду.
Вчителька працює під час літніх канікул / Фото НУШ
Окрім того, під час канікул вчителям також нараховуються і виплачуються доплати за перевірку зошитів {письмових робіт), за класне керівництво, за завідування кабінетом тощо.
Директор школи під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, має залучати вчителів до педагогічної та організаційної роботи в межах робочого часу.Наприклад: вчитель під час уроків мав педагогічне навантаження в обсязі 20 годин на тиждень. Отже, в період канікул він повинен залучатися до педагогічної та організаційної роботи в розмірі 20 годин на тиждень.
Водночас особи, які працюють на умовах погодинної оплати і не ведуть занять під час канікул, оплату за цей період не отримують. Адже їх робота оплачується за фактично відпрацьовані години.
Проте, якщо таких вчителів залучать на період канікул до навчально-виховної роботи, то вони отримають погодинну оплату на загальних підставах з урахуванням фактично відпрацьованих годин.
Чи можуть вчителя відправити у відпустку за свій рахунок? Часто недостатнє фінансування шкіл призводить до того, що їх керівники відправляють вчителів на період канікул у відпустку без збереження зарплати.
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Але, згідно з законом, така відпустка може надаватися працівнику в обов'язковому порядку за його бажанням. Наприклад, за сімейними обставинами та з інших причин (вона має складати не більше 15 днів на рік).
А примусове відправлення вчителів у відпустки за їх рахунок є грубим порушенням законодавства про працю, за що роботодавець повинен бути притягнутий до відповідальності.
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