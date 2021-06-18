Вчитель працює під час канікул: скільки триває робочий день та яка зарплата

Періоди осінніх, зимових, весняних та літніх канікул є для вчителів робочим часом. Скільки має тривати робочий день педагога під час канікул у школі і як оплачують його роботу за цей час – читайте у статті.

Робочий час учителя розподіляється відповідно до розкладу навчальних занять та індивідуального плану навчальної роботи.

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Кількість годин педагогічного навантаження на тиждень встановлюють у школі станом на 1 вересня. А тривалість робочого часу вчителів не може перевищувати 40 годин на тиждень.

І оскільки канікули для вчителя є робочим часом, його роботу за цей час оплачують із розрахунку зарплати, що передувала початку канікул.

А якщо вчителя прийняли на роботу під час літніх канікул? В такому випадку зарплата за період до початку навчального року виплачується з розрахунку ставки, встановленої відповідно до його освіти, категорії і розряду.



Вчителька працює під час літніх канікул / Фото НУШ

Окрім того, під час канікул вчителям також нараховуються і виплачуються доплати за перевірку зошитів {письмових робіт), за класне керівництво, за завідування кабінетом тощо.

Директор школи під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, має залучати вчителів до педагогічної та організаційної роботи в межах робочого часу.

Наприклад: вчитель під час уроків мав педагогічне навантаження в обсязі 20 годин на тиждень. Отже, в період канікул він повинен залучатися до педагогічної та організаційної роботи в розмірі 20 годин на тиждень.

Водночас особи, які працюють на умовах погодинної оплати і не ведуть занять під час канікул, оплату за цей період не отримують. Адже їх робота оплачується за фактично відпрацьовані години.

Проте, якщо таких вчителів залучать на період канікул до навчально-виховної роботи, то вони отримають погодинну оплату на загальних підставах з урахуванням фактично відпрацьованих годин.

Чи можуть вчителя відправити у відпустку за свій рахунок? Часто недостатнє фінансування шкіл призводить до того, що їх керівники відправляють вчителів на період канікул у відпустку без збереження зарплати.

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Але, згідно з законом, така відпустка може надаватися працівнику в обов'язковому порядку за його бажанням. Наприклад, за сімейними обставинами та з інших причин (вона має складати не більше 15 днів на рік).

А примусове відправлення вчителів у відпустки за їх рахунок є грубим порушенням законодавства про працю, за що роботодавець повинен бути притягнутий до відповідальності.

До слова, учні у школах України вже пішли на канікули, тож вчителі нарешті зможуть відпочити від шкільної рутини, перезавантажитися і навіть повчитися. Які курси варто пройти педагогам влітку – читайте у статті.