Вчитель з Полтавщини підкорив мережу танцем із випускниками: вірусне відео

Учитель історії та правознавства Василь Маслей із села Маячка Полтавської області станцював із випускниками та колегами запальний танок. Нещодавно він виграв конкурс і стане директором школи.

Відео із танцем молодого вчителя за місяць набрало понад 1 мільйон переглядів у фейсбуці і 25 тисяч лайків. ЗМІ поспілкувалися з ним і дізналися більше про його захоплення.

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Відео із понад мільйоном переглядів

Запальний танок вчителя із учнями опублікували на сторінці Нехворощанської громади ще 29 червня. Відтоді воно рознеслося мережею і має понад півтори тисячі коментарів. Здебільшого користувачі висловлюють захоплення креативом Василя Маслея.

Щоправда, була і критика через вибір музики. Для танцю обрали російську пісню "Федеріко Фелліні" гурту Galibri & Mavik.

Василь Маслей танцює із випускниками: дивіться відео

Василь Маслей розповів, що на підготовку номера разом із колегами витратив лише один тиждень.

Вчитель щороку вигадує танцювальні номери

Вперше вчитель станцював чотири роки тому. У 2017 році Василь Маслей влаштував випускникам подарунок – разом з іншими вчителями станцював для дітей під пісню Едіт Піаф.