Один з найкращих вчителів назвав три основні проблеми, з якими стикаються українські педагоги

Навчання всюди по-своєму різноманітне, і наповнене позитивними й повчальними моментами чи ситуаціями. Проте досить часто українські вчителі стикаються з проблемами, які можуть впливати на освітній процес у школі.

Зокрема, за словами експертів, під час навчання надважлива атмосфера у колективі та професійне керівництво.

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Найкращий вчитель України, який переміг у конкурсі Global Teacher Prize Ukraine у 2017, вчитель фізики та астрономії у Чернівцях Пауль Пшеничка розповів про основні проблеми вчителів, які відчув на власному досвіді.

Три основні проблеми, з якими стикаються українські вчителі

Пауль Пшенича наголосив, що вчителі стикаються з такими проблемами:

Низька оплачуваність роботи

За його словами, скільки б влада не хвалила зміни по зарплаті вчителя, це питання все одно залишається нагальним і невирішеним.

Для продуктивної та якісної роботи вчителю потрібен інтернет, хороший комп’ютер, він має бути нормально одягнений, мати гроші на транспорт тощо,

– зазначив Пшеничка.

Педагог додав, що у деяких країнах навіть доплачують на ці витрати. Наприклад, українка, яка переїхала до Китаю і викладає там китайську, розповіла, що там вчителям додатково оплачують житло і комунальні послуги.

Зайва втрата часу на сторонні речі

За словами Пшенички, вільний час вчителя – це його золотий ресурс, і його не можна чіпати.

Але зараз цей ресурс просто дерибанять: вчитель повинен писати й заповнювати величезну кількість паперів, він повинен сидіти на безлічі нарад і педрад,

– підкреслив вчитель.

Не належні умови для роботи вчителя

Вчитель фізики сказав, що він повинен мати лаборанта, але його ніколи немає.

"В мене має бути повноцінний кабінет, а він зараз неукомплектований! Хімія, біологія, фізика, праця – усі ці предмети потребують спеціальне обладнання”, – пояснив Пауль Пшеничка.

До слова, в Україні з 1 до 22 квітня тривав останній етап Всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2021". Перемогу у конкурсі здобули 12 вчителів у різних номінаціях, їм буде присвоєно звання "Заслужений учитель України".