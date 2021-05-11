Зокрема, за словами експертів, під час навчання надважлива атмосфера у колективі та професійне керівництво.
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Найкращий вчитель України, який переміг у конкурсі Global Teacher Prize Ukraine у 2017, вчитель фізики та астрономії у Чернівцях Пауль Пшеничка розповів про основні проблеми вчителів, які відчув на власному досвіді.
Три основні проблеми, з якими стикаються українські вчителі
Пауль Пшенича наголосив, що вчителі стикаються з такими проблемами:
Низька оплачуваність роботи
За його словами, скільки б влада не хвалила зміни по зарплаті вчителя, це питання все одно залишається нагальним і невирішеним.
Для продуктивної та якісної роботи вчителю потрібен інтернет, хороший комп’ютер, він має бути нормально одягнений, мати гроші на транспорт тощо,
– зазначив Пшеничка.
Педагог додав, що у деяких країнах навіть доплачують на ці витрати. Наприклад, українка, яка переїхала до Китаю і викладає там китайську, розповіла, що там вчителям додатково оплачують житло і комунальні послуги.
Зайва втрата часу на сторонні речі
За словами Пшенички, вільний час вчителя – це його золотий ресурс, і його не можна чіпати.
Але зараз цей ресурс просто дерибанять: вчитель повинен писати й заповнювати величезну кількість паперів, він повинен сидіти на безлічі нарад і педрад,
– підкреслив вчитель.
Не належні умови для роботи вчителя
Вчитель фізики сказав, що він повинен мати лаборанта, але його ніколи немає.
"В мене має бути повноцінний кабінет, а він зараз неукомплектований! Хімія, біологія, фізика, праця – усі ці предмети потребують спеціальне обладнання”, – пояснив Пауль Пшеничка.
До слова, в Україні з 1 до 22 квітня тривав останній етап Всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2021". Перемогу у конкурсі здобули 12 вчителів у різних номінаціях, їм буде присвоєно звання "Заслужений учитель України".