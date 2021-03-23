Дитячий омбудсмен Микола Кулеба переконаний, що вчителеві важливо налагоджувати з дитиною довірливі стосунки та цікавитися її життям. Адже лише педагог може розпізнати, що вдома дитина страждає від насильства чи має думки про суїцид.

Уповноважений президента з прав дітей Микола Кулеба вважає, що головна причина дитячих самогубств – байдужість дорослих. І якщо батьки лише вимагають та дисциплінують, але не цікавляться життям дитини, то це може призвести до серйозних проблем.

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За його словами, дитина відчуває себе самотньою та покинутою, коли батьки лише чогось вимагають, а не є друзями для свого чада. В такі моменти дитина почне думати: «Мене всі кинули, у школі цькують».

Подібні обставити можуть тиснути настільки сильно, що зрештою виникне бажання покінчити з життям. Тим більше що деякі соціальні мережі інколи підбурюють і доводять дитину до такого стану,

– каже експерт.

Дитячий омбудсмен зізнався, що він постійно цікавиться у власних дітей, чи вони щасливі, і просить пояснити, чому.

“Діти мають знати й відчувати, що їх люблять. Запитувати варто не лише про оцінки в школі, а й про відчуття, говорити про ті речі, які їх турбують. Це важливо”, – додає він.

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Крім того, Микола Кулеба акцентував на ролі вчителя у процесі виховання дитини.

Мене завжди дивує, коли вчитель каже: "Я не повинен виховувати, це завдання батьків". Але якщо ви педагог, якого дитина поважає – це вже виховний вплив, не забувайте про нього,

– каже він.

Кулеба підтверджує, що сьогодні вчителі мають відчутний вплив, і саме це може допомогти розпізнати якісь кричущі речі, які відбуваються з учнем.

Наприклад:

якщо дитина стала замкнутою,

втратила мотивацію до навчання,

робить незрозумілі вчинки,

проявляє агресію тощо.

На думку омбудсмена, тільки довірливі стосунки з вчителем дадуть можливість дізнатися, що саме відбувається.

Якщо в житті школяра відбувається сексуальне насильство, особливо вдома, лише вчитель може розпізнати, викрити такі факти й захистити дитину. Тому так важливо працювати з педагогами, адже їхні дії та ставлення можуть врятувати життя,

– підсумував Микола Кулеба.

До слова, в Україні зросла кількість підліткових самогубств, багато з таких випадків пов'язують із так званими "групами смерті" у соцмережах. Там діти отримують небезпечні завдання.

Серед них – "випий 40 таблеток, і подивися, що буде", який запустили у тіктоці. Через це дитячий омбудсмен Микола Кулеба підтримав ініціативу вчителів про заборону цієї соцмережі.