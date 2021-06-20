Ці завдання вчитель опублікував у соцмережі ще у 2015 році, проте вони досі не втратили своєї актуальності. Після розміщення цих завдань публікація Чезаре Ката набрала понад 9 тисяч репостів від людей з різних країн світу.

До теми 7 курсів для вчителів, які допоможуть провести літо з користю

І причина такої популярності проста – ще ніхто не отримував на літо такого чудового домашнього завдання.

15 завдань на літо від Чезаре Ката

Намагайтеся використовувати нові слова, які ви вивчили цього року. Що більше ви зможете сказати, то цікавіше ви зможете думати. А чим більше у вас буде думок, тим вільнішими ви будете. Гуляйте вранці берегом моря у повній самоті – дивіться на відблиски сонця на воді й думайте про те, що робить вас щасливим. Читайте! Багато! Скільки зможете. Та не тому, що ви зобов’язані це робити. Читайте тому, що літо надихає на мрії та пригоди, а читання – це як злет. Читайте, бо це найкраща форма спротиву. Уникайте всього, що приносить вам негатив та відчуття порожнечі (речей, ситуацій та людей). Шукайте натхнення і друзів, які вас збагачують, які розуміють вас і цінують такими, які ви є. Якщо ви відчуваєте смуток і страх, не хвилюйтеся: літо, як і будь-яка інша чудова річ у житті, може збентежити душу. Ведіть щоденник, описуйте те, як почуваєтеся. Танцюйте й не соромтеся нічого. Будь-де: хоч на танцполі, хоч у власній кімнаті на самоті. Літо – це танок, і нерозумно не взяти в цьому участі. Хоча б раз зустріньте схід сонця. Стійте мовчки й глибоко дихайте. Закрийте очі та відчуйте вдячність. Багато займайтеся спортом. Якщо зустрінете того, хто вам дуже сподобається, скажіть про це йому чи їй так красиво й переконливо, як тільки зможете. Не бійтеся, що вас не зрозуміють. Коли нічого не вийде – значить, не судилося, а якщо вас зрозуміють і підуть назустріч, то це літо ви проведете разом і це буде вашим золотим часом. Перечитайте конспекти наших уроків: порівняйте все, про що ми читали, з тим, що відбувається у вашому житті. Будьте такими ж щасливими, як сонячне світло, і такими ж вільними й невгамовними, як море. Будь ласка, не сваріться. Будьте ввічливими та добрими. Дивіться гарні фільми із глибокими емоційними діалогами, якщо можете, англійською, аби водночас покращити свою англійську. Нехай кіно не закінчується для вас фінальними титрами, проживайте його знову та знову. Літо – це магія. У мінливому сонячному світлі ранку і гарячими літніми вечорами мрійте про те, яким воно має бути та як повинне скластися життя. Зробіть усе, що від вас залежить, щоби ніколи не здаватися на шляху до мрії. Будьте хорошими.



До слова, у МОЗ видали постанову про протиепідемічні заходи в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Що тепер забороняється та як будуть працювати літні табори – читайте у статті.