Ці завдання вчитель опублікував у соцмережі ще у 2015 році, проте вони досі не втратили своєї актуальності. Після розміщення цих завдань публікація Чезаре Ката набрала понад 9 тисяч репостів від людей з різних країн світу.
До теми 7 курсів для вчителів, які допоможуть провести літо з користю
І причина такої популярності проста – ще ніхто не отримував на літо такого чудового домашнього завдання.
15 завдань на літо від Чезаре Ката
- Намагайтеся використовувати нові слова, які ви вивчили цього року. Що більше ви зможете сказати, то цікавіше ви зможете думати. А чим більше у вас буде думок, тим вільнішими ви будете.
- Гуляйте вранці берегом моря у повній самоті – дивіться на відблиски сонця на воді й думайте про те, що робить вас щасливим.
- Читайте! Багато! Скільки зможете. Та не тому, що ви зобов’язані це робити. Читайте тому, що літо надихає на мрії та пригоди, а читання – це як злет. Читайте, бо це найкраща форма спротиву.
- Уникайте всього, що приносить вам негатив та відчуття порожнечі (речей, ситуацій та людей). Шукайте натхнення і друзів, які вас збагачують, які розуміють вас і цінують такими, які ви є.
- Якщо ви відчуваєте смуток і страх, не хвилюйтеся: літо, як і будь-яка інша чудова річ у житті, може збентежити душу. Ведіть щоденник, описуйте те, як почуваєтеся.
- Танцюйте й не соромтеся нічого. Будь-де: хоч на танцполі, хоч у власній кімнаті на самоті. Літо – це танок, і нерозумно не взяти в цьому участі.
- Хоча б раз зустріньте схід сонця. Стійте мовчки й глибоко дихайте. Закрийте очі та відчуйте вдячність.
- Багато займайтеся спортом.
- Якщо зустрінете того, хто вам дуже сподобається, скажіть про це йому чи їй так красиво й переконливо, як тільки зможете. Не бійтеся, що вас не зрозуміють. Коли нічого не вийде – значить, не судилося, а якщо вас зрозуміють і підуть назустріч, то це літо ви проведете разом і це буде вашим золотим часом.
- Перечитайте конспекти наших уроків: порівняйте все, про що ми читали, з тим, що відбувається у вашому житті.
- Будьте такими ж щасливими, як сонячне світло, і такими ж вільними й невгамовними, як море.
- Будь ласка, не сваріться. Будьте ввічливими та добрими.
- Дивіться гарні фільми із глибокими емоційними діалогами, якщо можете, англійською, аби водночас покращити свою англійську. Нехай кіно не закінчується для вас фінальними титрами, проживайте його знову та знову.
- Літо – це магія. У мінливому сонячному світлі ранку і гарячими літніми вечорами мрійте про те, яким воно має бути та як повинне скластися життя. Зробіть усе, що від вас залежить, щоби ніколи не здаватися на шляху до мрії.
- Будьте хорошими.
До слова, у МОЗ видали постанову про протиепідемічні заходи в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Що тепер забороняється та як будуть працювати літні табори – читайте у статті.