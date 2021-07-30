Тож Освіта 24 за підтримки Canon підготувала добірку корисних порад та ресурсів, які допоможуть вам самостійно розпочати вивчення однієї з наймилозвучніших мов світу.

До теми Як вивчити французьку з нуля: корисні поради та ресурси для початківців

Перш ніж розпочати вивчення іноземної мови, чітко визначтеся з мотивом: навіщо це вам потрібно, що насправді спонукало вас взятися за вивчення саме цієї мови: захоплення культурою країни, для загального розвитку або робоча необхідність? Від мотиву залежить мета, а від мети – конкретні завдання, що мають до неї привести.

Із чого почати вивчення італійської мови

Для розмовної італійської вам варто освоїти фонетику. Для читання та писемного мовлення буде потрібно знання граматики.

Абетка

В італійській абетці всього 21 основна буква і 5 додаткових, які використовуються для написання іншомовних слів. Звуки в більшості випадків відповідають запропонованим символам, що спрощує вивчення фонетики і вимови.



Основні букви італійського алфавіту / Фото Primalezione

Елементарні фрази

На рівні A1 – A2 учень освоює базові фрази. Завдяки їм можна дізнатися дорогу, розповісти про себе, вказати на необхідні товари в магазині тощо.

Теми, які охоплює набір фраз для елементарного спілкування:

знайомство;

розповідь про себе;

відпустка;

місто;

магазини.

Цієї бази достатньо для туристичної поїздки в Італію.

Лексика і граматика

На базовому рівні учень проходить часи дієслова, артиклі, рід і числа іменників, займенники і ступені порівняння прикметників. Цих знань достатньо для елементарного словотворення і простих діалогів.

Паралельно з вивченням граматики треба освоювати лексику. Найпростіше вивчати окремі теми (родичі, пори року, вираження емоцій) і відразу складати готові пропозиції з новими словами.

Особливості італійської мови

Група романських мов включає італійську, німецьку і французьку. Цим пояснюється їхня схожість. Окрім цього, багато спільного італійська мова має з іспанською.

Після ознайомлення з правилами граматики, розуміти тексти стане простіше, тому що в італійській мові не дуже багато винятків, і є можливість оперувати вивченими правилами.

Попри велику кількість граматичних правил, що стосуються часів і дієвідмін, в італійській мові досить простий словотвір, розподіл на чоловічий і жіночий роди.

Поради, які допоможуть вивчити італійську мову

Обов’язково оточіть себе цією мовою. Знаєте, як діти вивчають мову? Спочатку по абетці – вони дивляться на букву, бачать її зображення та будують асоціації. Це впливає на роботу зорової пам'яті, яка особливо розвинена у візуалів.

Тому рекомендуємо взяти за основу цю ідею – наклейте стікери чи аркуш А4 з італійськими словами на ті місця, які найчастіше у вашому полі зору упродовж року. Таким чином ви будете вдома без напруження збільшувати свій словниковий запас.

Для цього радимо використовувати принтери Canon серії MegaTank. Адже ці принтери відмінно витривалі, а під час друку зберігають якість документів та чіткість тексту.

Окрім цього, одного лише резервуару для чорної фарби достатньо для друку щонайменше 8 тисяч сторінок. Щодо кольорового чорнила, то одна заправка забезпечує друк приблизно 7 000 копій із середнім ступенем заливки.



Принтер Canon / Фото 24 каналу

Додатковий лайфхак – це зміна мови на телефоні і в соціальних мережах. Адже ви щодня берете телефон до рук і візуально вже запам'ятали розташування значків і додатків. Тож змініть налаштування мови на "italiano", щоб орієнтуватися в нових умовах.

Ще кілька порад, які варто використати:

комбінувати методи навчання (заняття з репетитором + спілкування з носіями + тренування в додатку);

дивитися фільми мовою оригіналу – спочатку з субтитрами, потім без них;

поставити мету вчити по 10 нових слів на день (легше запам'ятовувати по темам);

регулярно повторювати пройдений матеріал;

використовувати медіаресурси з впорядкування файлів, відеоуроками, лекціями;

приділяти хоча б 10 хвилин на заняття щодня, навіть у найбільш завантажений день;

знайти людину з близького кола, яка теж хоче вивчити мову, щоб займатися разом, ставити цілі і ділитися результатами навчання;

слухати більше італійської музики (фрази з пісень швидше осідають в пам'яті).

Поради по вивченню італійської мови від експертів

Окрім того, поліглоти поділилися нестандартними правилами зі свого досвіду, які допоможуть ефективно вивчити нову мову:

Шукайте способи частіше бувати в цій країні

Місяць повного занурення в мовне середовище може бути дорівнює 5 – 6 місяців вивчення в домашніх умовах. Тож щоб вчити італійську мову швидко і легко – вирушайте до Італії.

Наприклад, підшукайте гарячі тури, візьміть короткочасну роботу чи відрядження до цієї країни. Або розгляньте програми обміну в Італію. Ви повинні хоча б кілька разів побувати в цій країні.

Спробуйте почати навчання в італійському університеті

Якщо ви хочете вступити в магістратуру, зверніть увагу на італійські університети. Шукайте програми і гранти з частковим або повним фінансуванням: це заощадить вам гроші і дасть можливість втілити мрію в життя та вивчити мову.

Влийтеся в компанію тих, хто вивчає італійську мову

У соціальних мережах є безліч спільнот для тих, хто вивчає італійську мову. Обов'язково долучіться до цих груп і намагайтеся проявляти активність. Запитуйте поради, більше спілкуйтеся, користуйтеся матеріалами зі спільнот.

Основні помилки новачків

Людям властиво швидко запалюватися новою справою і так само швидко згасати. "Стихійне" вивчення в перші кілька днів і є головною помилкою новачків. При такому підході знання засвоюються гірше, а ентузіазм із часом проходить. Тому краще діяти поступово.



Вивчення італійської мови / Фото Unsplash

Перехід до нових тем без повторення пройдених – ще одна поширена помилка. Щоб інформація закріпилася, її необхідно опрацювати, а через деякий час перевірити свої знання і повторити пройдений матеріал.

Ловіть лайфхак: наклейте на предмети в будинку стікери з італійськими назвами предметів. А на вулиці звертайте увагу на те, що вас оточує і запам'ятовуйте слова, написаних італійською.

Як знайти час на вивчення мови? Досить почати з 10 – 20 хвилин в день. Для старту підійде будь-яка навчальна програма на мобільному телефоні. В цьому випадку виконувати вправи можна по дорозі на роботу або навчання.

Для повноцінного уроку підійдуть вихідні дні, коли є можливість зануритися в тему зі свіжою головою. Головне – почати займатися і робити це регулярно.

Ресурси для вивчення італійської мови

Підручники, курси та лекції давно вважаються найнадійнішими методичками для навчання. Це міцний фундамент знань. Але сьогодні стають популярними нестандартні способи, зокрема додатки, які допомагають саморозвиватися.

Список ресурсів для вивчення італійської мови: