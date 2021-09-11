Зокрема, онлайн-навчання гірше впливає на ментальне здоров'я старших учнів, представників расових/етнічних меншин та дітей із малозабезпечених сімей. Такий висновок зробили науковці з Вашингтонського університету у новому дослідженні.

До теми COVID-19 та вакцинація вчителів: чи зможуть школи працювати очно при посиленому карантині

Ментальне здоров'я дітей визначали за допомогою опитування батьків. У дослідженні взяло участь понад 2,3 тисячі дорослих, які мають щонайменше одну дитину віком від 4 до 17 років.

Серед них:

1340 дітей (58%) навчалися дистанційно;

415 (18%) – у змішаному форматі;

556 (24,1%) відвідували уроки очно.

Що показало дослідження

Науковці виявили, що психічний стан учнів під час пандемії COVID-19 залежить від трьох показників:

Вік

З’ясувалося, що діти старшого віку, які відвідують школу дистанційно, мали більше труднощів порівняно з тими, хто навчається очно. Водночас молодші учні, які навчалися онлайн, мали трохи кращі показники ментального здоров'я, ніж ті, хто відвідували заняття в школі.

На думку експертів, ці відмінності частково обумовлені тим, що старші діти відчувають більше проблем з емоціями.

Рівень матеріальної забезпеченості

Серед опитаних сімей річний бюджет тих, чиї діти навчаються дистанційно, виявився в середньому на 10 тисяч доларів меншим, ніж у тих, хто навчається в іншому форматі.

Відповідно, більшість дітей, які зазнали труднощів через закриття шкіл, походили з менш забезпечених родин.

Втрата доступу до психологічної допомоги може мати особливе значення для дітей з малозабезпечених сімей, оскільки вони, швидше за все, отримували такі послуги тільки у школі,

– йдеться у дослідженні.

Також не всім сім'ям вдавалося забезпечити необхідні умови для онлайн-навчання та нагляд за дитиною вдома.

Важливо! У 2020 році школи в усьому світі були повністю закриті на всіх рівнях навчання в середньому протягом 79 навчальних днів, що становить приблизно 40% загальної кількості днів навчання. Як пандемія вплинула на навчання – читайте у статті.

Расова чи етнічна приналежність

Більшість батьків, чиї діти навчалися офлайн, мають світлу шкіру (65,8%), тоді як усі інші расові/етнічні групи мали більшу частку дітей, які відвідували школу повністю дистанційно.

При цьому афроамериканці та латиноамериканці частіше стикалися з погіршенням ментального стану у зв'язку з закриттям шкіл.

"Молодь може відчувати погіршення психічного здоров'я, якщо вона стикається з перешкодами у навчанні через пандемію, разом з іншими несприятливими обставинами, такими як расизм, бідність, домашнє насильство тощо”, – кажуть дослідники.

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У дослідженні йдеться про те, що забезпечення доступу всіх школярів до освітніх та медичних ресурсів має бути важливим пріоритетом під час та після пандемії COVID-19.

До слова, школярі в Україні розпочали навчання очно без дистанційки. Онлайн-навчання впровадять лише в червоній зоні. Але у МОН кажуть, що навіть за високого рівня захворюваності учні 1 – 4 класів та учні інклюзивно-ресурсних центрів зможуть ходити до школи.

Окрім того, в соціальних мережах оприлюднили фейк про те, що по всій території України школи переходять на дистанційне навчання. У Міністерстві освіти цю інформацію спростували