Вчені кажуть, що дітям краще довше спати: о котрій варто розпочинати уроки в школі

Швейцарські вчені дослідили, що школярам краще прокидатися на кілька годин пізніше. За їх словами, раннє вставання до школи йде не на користь розумовій діяльності дітей.

Вчені зі Швейцарії спостерігали за школярами під час локдауну і з'ясували, що діти краще навчаються, коли заняття розпочинаються ближче до десятої ранку. І багато батьків це підтримує.

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А що кажуть у МОН

У Міністерстві освіти висновки закордонних експертів до уваги не беруть.

У нас щодня приходить 100 – 200 листів різного роду. Але от що стосується початку навчальних занять, жодного листа за моєї роботи (15 років) в Міністерстві не було,

– говорить начальник управління шкільної та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко.

На запитання, звідки взагалі взялася традиція розпочинати уроки о 8 ранку, Кононенко відповідає, що це повноваження Міністерства охорони здоров'я і консолідована загальна думка українських вчених.

Але є нюанс. Українські вчені рекомендують починати не о 8:00, а не раніше 8-ої ранку. А далі – на розсуд школи, все вирішує педагогічна рада і директор.

"На тому, що батькам треба їхати на роботу, це точно не базується. Це базується на психофізіологічних особливостях дитини", – запевняють у Міносвіти.

Думка експертки МОЗ та лікарки

Свіжих досліджень, щоправда, в МОЗ вже десятиліттями не було. Однак є ті, що колись показали, що з 8 ранку вчитися добре. Щоправда, починати треба не зі складних предметів.

Концентрація уваги максимально досягає свого піку від 10:00 до 13:00. Розпочинаючи заняття саме в такий проміжок часу, ми сприяємо засвоєнню знань дітьми, а також їхнім безпосереднім навчальним успіхам,

– каже державна експертка МОЗ Марина Мельник.

За її словами, на початку і в кінці тижня, тобто у понеділок і п'ятницю, концентрація уваги, зосередженість дітей знижується. А тому предмети, які потребують найбільше розумової діяльності та концентрації, повинні бути в середині тижня.

Водночас лікарка-педіатриня Марія Крепак радить звернути увагу батьків не на підйом, а на засинання. "Дітки шкільного віку до 12 років мають спати десь 9 – 12 годин. Після 12 років дітки мають спати 8 – 10 годин", – зазначає вона.

Хіба що з підлітками варто змінити розклад.

Після 14 років, в активній фазі підліткового віку, діти починають мати необхідність лягати пізніше і вставати пізніше. Це відбувається через гормональні речі, бо у них зсувається пік вироблення мелатоніну,

– пояснює Крепак.

Тому коли бачите, що дитина стала роздратованою і втомленою без причини, їй може не вистачати тієї години досипання.

До слова, школи в Україні масово переходять на онлайн-навчання. У МОЗ назвали причини повернення дистанційки у школи. Зокрема, на це вплинув не лише COVID-19, а й сезонний спалах грипу та ГРВІ.