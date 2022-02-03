Вчені зі Швейцарії спостерігали за школярами під час локдауну і з'ясували, що діти краще навчаються, коли заняття розпочинаються ближче до десятої ранку. І багато батьків це підтримує.

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А що кажуть у МОН

У Міністерстві освіти висновки закордонних експертів до уваги не беруть.

У нас щодня приходить 100-200 листів різного роду. Але от що стосується початку навчальних занять, жодного листа за моєї роботи (15 років) в Міністерстві не було,

– говорить начальник управління шкільної та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко.

На запитання, звідки взагалі взялася традиція розпочинати уроки о 8 ранку, Кононенко відповідає, що це повноваження Міністерства охорони здоров’я і консолідована загальна думка українських вчених.

Але є нюанс. Українські вчені рекомендують починати не о 8:00, а не раніше 8-ої ранку. А далі – на розсуд школи, все вирішує педагогічна рада і директор.

"На тому, що батькам треба їхати на роботу, це точно не базується. Це базується на психофізіологічних особливостях дитини", – запевняють у Міносвіти.

Думка експертки МОЗ та лікарки

Свіжих досліджень, щоправда, в МОЗ вже десятиліттями не було. Однак є ті, що колись показали, що з 8 ранку вчитися добре. Щоправда, починати треба не зі складних предметів.

Концентрація уваги максимально досягає свого піку від 10:00 до 13:00. Розпочинаючи заняття саме в такий проміжок часу, ми сприяємо засвоєнню знань дітьми, а також їхнім безпосереднім навчальним успіхам,

– каже державна експертка МОЗ Марина Мельник.

За її словами, на початку і в кінці тижня, тобто у понеділок і п’ятницю, концентрація уваги, зосередженість дітей знижується. А тому предмети, які потребують найбільше розумової діяльності та концентрації, повинні бути в середині тижня.

Водночас лікарка-педіатриня Марія Крепак радить звернути увагу батьків не на підйом, а на засинання. "Дітки шкільного віку до 12 років мають спати десь 9 – 12 годин. Після 12 років дітки мають спати 8 – 10 годин", – зазначає вона.

Хіба що з підлітками варто змінити розклад.

Після 14 років, в активній фазі підліткового віку, діти починають мати необхідність лягати пізніше і вставати пізніше. Це відбувається через гормональні речі, бо у них зсувається пік вироблення мелатоніну,

– пояснює Крепак.

Тому коли бачите, що дитина стала роздратованою і втомленою без причини, їй може не вистачати тієї години досипання.

До слова, школи в Україні масово переходять на онлайн-навчання. У МОЗ назвали причини повернення дистанційки у школи. Зокрема, на це вплинув не лише COVID-19, а й сезонний спалах грипу та ГРВІ.