Вчена рада КНУ Шевченка розгляне позбавлення Лукашенка звання почесного доктора

Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка на позачерговому засіданні у найближчі дні розгляне питання позбавлення Олександра Лукашенка звання почесного доктора вишу.

У виші наголосили, що пропозиція ректора Володимира Бугрова в силі та буде розглядатися.

До теми Ректор КНУ імені Шевченка просить позбавити Лукашенка звання почесного доктора

"Це буде позачергове засідання, поки не можу дату назвати. Чергове засідання відбудеться 7 червня, а це буде перед ним", – відповіли в КНУ ім. Шевченка.

Зазначимо, що диплом почесного доктора Лукашенко отримав 5 листопада 2009 року.

Чому Лукашенка хочуть позбавити статусу почесного доктора

Ректор КНУ ім.Шевченка Бугров закликав вчену раду позбавити Лукашенка звання почесного доктора університету.

Вважаю, що Олександр Лукашенко не є гідним звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка, а його протизаконні дії суперечать цінностям нашого університету,

– зазначив Бугров.

Все через примусову посадку літака Ryanair у Білорусі та затримання журналіста Романа Протасевича.

Що про це відомо? Білоруські міліціонери 23 травня затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича. Він був на борту літака Ryanair, який екстрено приземлився в Мінську через нібито повідомлення про мінування.

Інцидент засудили США, Євросоюз, Україна та низка країн світу й закликали негайно звільнити журналіста та його дівчину.

До слова, Лукашенко також позбавив військового звання батька засновника NEXTA та блогера Романа Протасевича – Дмитра. Наказ щодо підполковника видали ще 4 травня 2021 року. Хоча він віддав військовій справі 29 років.