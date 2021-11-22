Чи вчасно київські школярі підуть на зимові канікули: пояснення КМДА

У КМДА розповіли, що цього року київські школярі підуть на зимові канікули вчасно. Натомість навіть попри осінній карантин у школах, навчання на літо у столиці не продовжуватимуть.

У Києві відновили очне навчання

Про це розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. Він також розповів, що з 22 листопада столичні школи відкрилися для очного навчання всіх учнів. Відповідне рішення прийняла комісія ТЕБ та НС КМДА.

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За словами Мондриївського, 423 столичні школи знову відновили очне навчання.

Це стало можливим завдяки реальному зниженню захворюваності серед дітей. Крім того, ситуація у столиці стабілізувалась загалом – зменшується кількість важкохворих, а також вивільняються місця в лікарнях,

– пояснив він.

Також, відповідно до постанови уряду, невакциновані вчителі нині відсторонені від роботи (а це 0,1% від всього викладацького складу), тож на робочих місцях знаходяться лише вакциновані працівники освіти.

Додамо, що у Києві двома дозами вакцини від COVID-19 щеплено понад 30 тисяч освітян (86%).

Валентин Мондриївський наголосив, що школи провели низку робіт для повернення школярів за парти, зокрема, проведено заходи з дезінфекції та перевірено системи опалення.

Дві школи у Києві не відкрили

Всі школи підготували до роботи в умовах карантину і закупили все необхідне для дезінфекції. Також якісно спрацювали і технічні служби, які готували школи до опалювального сезону.

Проте станом на 22 листопада не змогли відкритись лише дві школи в Солом’янському районі через проблеми з теплом: у першій сталась аварія на трубопроводі, а в другій – з незрозумілих причин так і не ввімкнули опалення.

До слова, у МОН повідомили, що станом на 22 листопада очне навчання здійснюють понад 11 тисяч шкіл (84% від загальної кількості). Натомість дистанційно продовжують працювати 1,7 тисячі шкіл.

Які міста відновили очне навчання в Україні:

Київ

Чернівці

Черкаси

Миколаїв

Рівне

Львів

Івано-Франківськ

Житомир

Харків

Одеса

Зазначимо, що в інших областях навчання у школах частково відбувається очно (де вакциновано 100% працівників), частково в онлайн-режимі. Наприклад, так зробили на Волині, у Чернігові, Закарпатті, Херсоні тощо.