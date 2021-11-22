У Києві відновили очне навчання
Про це розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. Він також розповів, що з 22 листопада столичні школи відкрилися для очного навчання всіх учнів. Відповідне рішення прийняла комісія ТЕБ та НС КМДА.
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За словами Мондриївського, 423 столичні школи знову відновили очне навчання.
Це стало можливим завдяки реальному зниженню захворюваності серед дітей. Крім того, ситуація у столиці стабілізувалась загалом – зменшується кількість важкохворих, а також вивільняються місця в лікарнях,
– пояснив він.
Також, відповідно до постанови уряду, невакциновані вчителі нині відсторонені від роботи (а це 0,1% від всього викладацького складу), тож на робочих місцях знаходяться лише вакциновані працівники освіти.
Додамо, що у Києві двома дозами вакцини від COVID-19 щеплено понад 30 тисяч освітян (86%).
Валентин Мондриївський наголосив, що школи провели низку робіт для повернення школярів за парти, зокрема, проведено заходи з дезінфекції та перевірено системи опалення.
Дві школи у Києві не відкрили
Всі школи підготували до роботи в умовах карантину і закупили все необхідне для дезінфекції. Також якісно спрацювали і технічні служби, які готували школи до опалювального сезону.
Проте станом на 22 листопада не змогли відкритись лише дві школи в Солом’янському районі через проблеми з теплом: у першій сталась аварія на трубопроводі, а в другій – з незрозумілих причин так і не ввімкнули опалення.
До слова, у МОН повідомили, що станом на 22 листопада очне навчання здійснюють понад 11 тисяч шкіл (84% від загальної кількості). Натомість дистанційно продовжують працювати 1,7 тисячі шкіл.
Які міста відновили очне навчання в Україні:
- Київ
- Чернівці
- Черкаси
- Миколаїв
- Рівне
- Львів
- Івано-Франківськ
- Житомир
- Харків
- Одеса
Зазначимо, що в інших областях навчання у школах частково відбувається очно (де вакциновано 100% працівників), частково в онлайн-режимі. Наприклад, так зробили на Волині, у Чернігові, Закарпатті, Херсоні тощо.