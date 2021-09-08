Напад на педагогинь студентка назвала "гидким та неприємним вчинком". Вона також наголосила, що вчинила "до нікчемності жорстокі дії".

Що заявила нападниця

Петрова підкреслила, що якби могла повернутися у часі, то натомість просто прийшла б до вчителів, яким завдала шкоди, аби конструктивно поговорити й вирішити усе по-хорошому". Попри те, що постраждалих не було у залі суду, Петрова вирішила до них звернутися. Вона зазначила, що "завдала шкоди жінкам, які зовсім не винні". Підозрювана додала, що їй шкода, що свідками нападу на вчителів стали діти. Адже побачене могло травмувати їх.

Про конкретну причину своїй дій дівчина не говорила. Проте заявила, що хотіла "залякати та показати, що досить, адже насилля породжує лише насилля". Що саме вона мала на увазі – невідомо. "Я не мала наміру зашкодити якось тілесно. Наміру вбивства в мене як такого не було", – стверджує нападниця.

Підозрювана прокоментувала напад у школі: дивіться відео

Раніше ЗМІ повідомляли, що в ніч проти 5 вересня Петровій наснився сон про те, що вона мусить когось вбити. Мовляв, саме це призвело до агресії у школі.

Петрова згадала про учня, який відібрав у неї арбалет

Крім цього, підозрювана підкреслила, що хоч це й може прозвучати дивно, але вона хоче відзначити хоробрість школяра, який відібрав у неї арбалет. Мовляв, він проявив виняткову хоробрість. "Наскільки я пам'ятаю, він 2008 року народження, зовсім дитина. Саме він наш герой", – підсумувала Петрова.

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