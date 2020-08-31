За 7 кілометрів від лінії фронту у селі Миколаївка на Донеччині розташована єдина школа на 2 села. Там готуються до 1 вересня, враховуючи всі заходи безпеки.

Як навчатимуть дітей в умовах карантину та близької відстані до бойових дій – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Як вберегтись від обстрілів

Під час активних бойових дій окупанти стріляють і по околицях, і по селу. Тому особливою умовою безпеки у школі є наявність повноцінного укриття. В селі Миколаївка у пригоді стає приміщення побудоване ще у 1954 році. Утім воно потребує ремонту, але під час обстрілів це стає неважливим, головне – врятуватися від ворожої артилерії.

"На стінах написано, де який клас повинен перебувати. З ними був класний керівник. Поруч розташований дитячий сад і поки стріляли, ми всі тут сиділи. Пісні співали, малювали, загадки відгадували", – пригадав директор Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Сергій Массалов.



Укриття, під яким ховаються школярі під час обстрілів / Скриншот з відео

Учні школи добре пам'ятають, як доводилось сидіти в укритті, поки над їх головами вирував запеклий бій. Але через декілька днів знову повертались до навчання.

"Дали 3 дзвінки, потім технічки постукали в двері. Ми стали під стінку, а потім побігли до підвалу. Телефони брали, кілька книжок, ручки, зошити. Страшно було, звичайно, але потім перестали стріляти і тому ми вже до цього звикли", – пояснила школярка Настя.

Карантинні обмеження

Утім поки на лінії розмежування бойовики дотримуються режиму припинення вогню. Та тепер керівництву школи потрібно подбати й про іншу – епідеміологічну безпеку, аби уникнути спалаху коронавірусу. Адже у 2020 році до Миколаївського навчального закладу прийде 160 дітей.

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"У нас 2 виходи – дітки зможуть заходити, як через школу, так через вулицю. Спочатку будуть мить руки. Якщо раніше тут просто рушнички висіли, то зараз є антисептики і одноразові рушнички", – пояснила заступниця директора з виховної роботи Ірина Грибова.

Також буде обмежена кількість учнів у їдальні:

за столиком зможуть сидіти лише 4 людини;

кухар роздаватиме їжу в захисних масках та рукавичках;

в їдальні стоятимуть антисептики;

діти приходитимуть зі своїми пляшечками або з одноразовими стаканчиками.

Миколаївську школу відвідують і діти з сусіднього села Новогнатівки. Тамтешню зачинили, тож цей заклад об'єднує відразу два села на лінії розмежування. І хоча до окупованої території відстань у 20 хвилин, діти готові отримувати знання.