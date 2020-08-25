За 29 років кілька поколінь учнів та вчителів відчули на собі величезні зміни у сфері освіти. Так, було проведено десятки реформ та ухвалено законів. Тому зараз навчання відбувається дещо по-іншому шкільні трансформації. Який шлях пройшла українська освіта за роки незалежності – читайте у матеріалі.

За цей час змінили один одного 11 міністрів освіти, з’явилися сотні приватних шкіл і вишів, а також прийняли безліч законодавчих змін, передає Освіторія.

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Найважливіші події в освіті за останні 29 років незалежності України

1991 рік

З’явився перший український закон "Про освіту"

В травні 1991 року ухвалили перший у незалежній Україні закон "Про освіту". Це стає базою для реформ наступних років. У перший рік незалежності в Україні діють понад 20 тисяч шкіл. Хоча наразі їх менш як 17 тисяч.

Друкують перші шкільні підручники

Тодішній міністр освіти Петро Таланчук особисто контролював зміст усіх нових підручників. У його кабінеті стояв стенд, куди напряму приносили всі нові примірники. Підручники рясніли шовінізмом, тож кількість правок була величезною. Тому їх доводилося редагувати та друкувати заново.

З’являються перші приватні школи

Найстарша приватна школа України — ліцей "Гранд" запрацювала ще за радянських часів, у 1988 році. Вже в незалежній Україні з’явився ще один приватний заклад – Київський ліцей бізнесу. А станом на 2018 рік в нашій країні працюють майже 230 приватних шкіл.

1993–1994

Країні не вистачає вчителів і підручників

Протягом двох незалежних років Україна переживає масштабний вчительський кадровий голод — не вистачає близько 5 тисяч педагогів. Видавництва також не встигають вчасно постачати підручники школам, тому на 1 вересня школи залишися без 25 % потрібних книг.

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1997–1998

У вищій освіті збільшуються реформи

В Україні розпочинають впровадження двоступеневої освіти, вводять новий перелік напрямів і спеціальностей. Відбувається перехід на нові професійні програми підготовки фахівців з вищою освітою.

1998–1999

Борги держави перед вчителями та погане харчування учнів

Кінець 1990-х запам’ятався вчителям шкіл тривалими періодами невиплати зарплати. Через недофінансованість критично погіршується харчування в школах-інтернатах і дитячих садочках. Цікаво, що за рік через брак фінансування закривається понад 700 дитсадочків.

Також у класах немає елементарних речей: крейди, роздаткових матеріалів, електролампочок, дезінфікувальних засобів тощо.

2000

Нова система оцінювання

Раніше оцінювання навчальних досягнень учнів проводилося за 5-бальною шкалою. Тому вже в 2000-му році школи отримали свободу використовувати інші системи оцінювання. Так, школярі почали отримувати 12-ки на уроках.

2002

Школярам "подарували" додатковий рік у школі

Вперше 12-річну систему навчання впровадили у 2002 році з ініціативи міністра освіти Василя Кременя. Учням пообіцяли зниження навантаження і додатковий час на засвоєння складних програм. Оцінювання за 12-бальною системою починалося лише з 4-го класу.

2005

Україна приєдналася до Болонської системи освіти

Завдяки Болонській системі Україна отримала поділ вищої освіти на бакалаврат і магістратуру. Перший — це загальна вища освіта, яка тривала від трьох років. Друга – вища спеціалізована освіта.

2006

Учні почали офіційно складати ЗНО

Незалежне оцінювання у школах хотіли запровадити ще в 1993 році — саме тоді зробили першу спробу створити тестування в школах. Проте на офіційному рівні ЗНО ввели лише у 2006 році під керівництвом міністра освіти Івана Вакарчука.

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Тоді ж запрацював Український центр оцінювання якості освіти.

2010

Школи повернулися до 11-річної системи навчання

Тоді учнів мотивували тим, що 12-річна система не виправдала себе, а її фінансування надвитратне. Вада Януковича хотіла навіть запровадити 10-річну систему, але в МОН не дозволили.

2012

У навчанні можна використовувати електронні підручники

До цього в Україні діяло поняття друкованого навчального видання. Проте цифрова ера диктує свої правила і від 2012 року навчальним виданням на офіційному рівні можна використовувати е-підручники, е-довідники, е-словники.

2014

Освіта для дітей з анексованого Криму та окупованих районів Донбасу

Після Революції Гідності, анексії Криму та окупації окремих районів Донбасу країна стикається з необхідністю надавати освіту більш ніж 145 тисячам дітей-переселенців.

Адже люди переїздили і освіту отримувати діти мали Тому цих учнів оперативно включали у навчальний процес.

Реформують вищу освіту

Виші отримали право впроваджувати власні освітні та наукові програми, почали відкривати власні рахунки, брати кредити, розпоряджатися майном. А головне — навчальні заклади почали вільно розпоряджатися власними доходами.

Скасували ступінь спеціаліста

Відтепер в Україні п’ять освітньо-кваліфікаційних рівнів: молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук.

2017

Ухвалено новий Закон України "Про освіту"

Цей закон суттєво підвищує заробітну плату вчителям, розширює автономію шкіл, змінює правила атестації та підвищення кваліфікації педагогами, декларує надходження освітніх субвенцій до всіх шкіл.

Переходимо на 12-річне навчання

Один з найголовніших постулатів нового освітнього закону — 12-річний термін навчання у школах. Так, середню освіту поділили на три рівні: початкова освіта тривалістю чотири роки, базова середня освіта тривалістю п’ять років та профільна середня освіта тривалістю три роки.

Народжується Нова українська школа

Школи перейшли на новий Державний стандарт початкової освіти піл керівництвом тодішньої міністерки освіти Лілія Гриневич.

Ухвалено закон про інклюзивну освіту

Заклади освіти отримали право на освіту дітей з особливими потребами. Це дає їм можливість навчатися в усіх навчальних закладах. Вперше визначено поняття «особа з особливими освітніми потребами», «інклюзивне навчання».

2019

Започаткували добровільне ЗНО для вчителів

З цього часу вчителі мають змогу пройти триетапну сертифікацію за власним бажанням. Успішне складання такого ЗНО з оцінкою теоретичних і практичних умінь дає вчителям надбавку 20% до зарплати.

2020

У школах вперше навчають дистанційно

12 березня всі школи України закрили на карантин, тож довелося запровадити дистанційне навчання. Вчителі почали заглиблюватися у тонкощі онлайн-освіти, випробовували освітні платформи, нові методи, проводили уроки в ZOOM.

Всеукраїнська школа онлайн транслює телеуроки

Вже у квітні стартував перший і наймасштабніший національний проєкт із дистанційного навчання в Україні. Понад 100 вчителів взяли участь у фільмуванні телеуроків, які транслювалися на телебаченні. Додамо, що проєкт отримав продовження і в 2020-2021 навчальному році.

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Діти з тимчасово окупованих територій можуть вступати до вишів без ЗНО

Прийняли закон, що діти з ОРДЛО й тимчасово окупованого Криму можуть вступати до закладів вищої освіти без складання ЗНО й отримують можливість вступити до всіх вишів України.

Усі школи переходять на державну мову

Школи, де ще викладають предмети російською чи іншою мовою, з вересня навчатимуть дітей лише українською мовою. Мову нацменшин викладатимуть на відповідних уроках.

Учні зможуть самостійно обирати предмети

Ці новації ухвалено разом із законом "Про повну загальну середню освіту". Учні та вчителі отримають свободу у виборі предметів. Школярі зможуть за власним бажанням обрати курс чи предмет, діти з інвалідністю — створювати індивідуальний навчальний план тощо. А педагоги нарешті зможуть самі створювати програми, власні системи оцінювання.