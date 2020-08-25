Найважливіші події в освіті, які відбулися за останні 29 років незалежності України
За 29 років кілька поколінь учнів та вчителів відчули на собі величезні зміни у сфері освіти. Так, було проведено десятки реформ та ухвалено законів. Тому зараз навчання відбувається дещо по-іншому шкільні трансформації. Який шлях пройшла українська освіта за роки незалежності – читайте у матеріалі.
За цей час змінили один одного 11 міністрів освіти, з’явилися сотні приватних шкіл і вишів, а також прийняли безліч законодавчих змін, передає Освіторія.
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Найважливіші події в освіті за останні 29 років незалежності України
1991 рік
- З’явився перший український закон "Про освіту"
В травні 1991 року ухвалили перший у незалежній Україні закон "Про освіту". Це стає базою для реформ наступних років. У перший рік незалежності в Україні діють понад 20 тисяч шкіл. Хоча наразі їх менш як 17 тисяч.
- Друкують перші шкільні підручники
Тодішній міністр освіти Петро Таланчук особисто контролював зміст усіх нових підручників. У його кабінеті стояв стенд, куди напряму приносили всі нові примірники. Підручники рясніли шовінізмом, тож кількість правок була величезною. Тому їх доводилося редагувати та друкувати заново.
- З’являються перші приватні школи
Найстарша приватна школа України — ліцей "Гранд" запрацювала ще за радянських часів, у 1988 році. Вже в незалежній Україні з’явився ще один приватний заклад – Київський ліцей бізнесу. А станом на 2018 рік в нашій країні працюють майже 230 приватних шкіл.
1993–1994
- Країні не вистачає вчителів і підручників
Протягом двох незалежних років Україна переживає масштабний вчительський кадровий голод — не вистачає близько 5 тисяч педагогів. Видавництва також не встигають вчасно постачати підручники школам, тому на 1 вересня школи залишися без 25 % потрібних книг.
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1997–1998
- У вищій освіті збільшуються реформи
В Україні розпочинають впровадження двоступеневої освіти, вводять новий перелік напрямів і спеціальностей. Відбувається перехід на нові професійні програми підготовки фахівців з вищою освітою.
1998–1999
- Борги держави перед вчителями та погане харчування учнів
Кінець 1990-х запам’ятався вчителям шкіл тривалими періодами невиплати зарплати. Через недофінансованість критично погіршується харчування в школах-інтернатах і дитячих садочках. Цікаво, що за рік через брак фінансування закривається понад 700 дитсадочків.
Також у класах немає елементарних речей: крейди, роздаткових матеріалів, електролампочок, дезінфікувальних засобів тощо.
2000
- Нова система оцінювання
Раніше оцінювання навчальних досягнень учнів проводилося за 5-бальною шкалою. Тому вже в 2000-му році школи отримали свободу використовувати інші системи оцінювання. Так, школярі почали отримувати 12-ки на уроках.
2002
- Школярам "подарували" додатковий рік у школі
Вперше 12-річну систему навчання впровадили у 2002 році з ініціативи міністра освіти Василя Кременя. Учням пообіцяли зниження навантаження і додатковий час на засвоєння складних програм. Оцінювання за 12-бальною системою починалося лише з 4-го класу.
2005
- Україна приєдналася до Болонської системи освіти
Завдяки Болонській системі Україна отримала поділ вищої освіти на бакалаврат і магістратуру. Перший — це загальна вища освіта, яка тривала від трьох років. Друга – вища спеціалізована освіта.
2006
- Учні почали офіційно складати ЗНО
Незалежне оцінювання у школах хотіли запровадити ще в 1993 році — саме тоді зробили першу спробу створити тестування в школах. Проте на офіційному рівні ЗНО ввели лише у 2006 році під керівництвом міністра освіти Івана Вакарчука.
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Тоді ж запрацював Український центр оцінювання якості освіти.
2010
- Школи повернулися до 11-річної системи навчання
Тоді учнів мотивували тим, що 12-річна система не виправдала себе, а її фінансування надвитратне. Вада Януковича хотіла навіть запровадити 10-річну систему, але в МОН не дозволили.
2012
- У навчанні можна використовувати електронні підручники
До цього в Україні діяло поняття друкованого навчального видання. Проте цифрова ера диктує свої правила і від 2012 року навчальним виданням на офіційному рівні можна використовувати е-підручники, е-довідники, е-словники.
2014
- Освіта для дітей з анексованого Криму та окупованих районів Донбасу
Після Революції Гідності, анексії Криму та окупації окремих районів Донбасу країна стикається з необхідністю надавати освіту більш ніж 145 тисячам дітей-переселенців.
Адже люди переїздили і освіту отримувати діти мали Тому цих учнів оперативно включали у навчальний процес.
- Реформують вищу освіту
Виші отримали право впроваджувати власні освітні та наукові програми, почали відкривати власні рахунки, брати кредити, розпоряджатися майном. А головне — навчальні заклади почали вільно розпоряджатися власними доходами.
- Скасували ступінь спеціаліста
Відтепер в Україні п’ять освітньо-кваліфікаційних рівнів: молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук.
2017
- Ухвалено новий Закон України "Про освіту"
Цей закон суттєво підвищує заробітну плату вчителям, розширює автономію шкіл, змінює правила атестації та підвищення кваліфікації педагогами, декларує надходження освітніх субвенцій до всіх шкіл.
- Переходимо на 12-річне навчання
Один з найголовніших постулатів нового освітнього закону — 12-річний термін навчання у школах. Так, середню освіту поділили на три рівні: початкова освіта тривалістю чотири роки, базова середня освіта тривалістю п’ять років та профільна середня освіта тривалістю три роки.
- Народжується Нова українська школа
Школи перейшли на новий Державний стандарт початкової освіти піл керівництвом тодішньої міністерки освіти Лілія Гриневич.
- Ухвалено закон про інклюзивну освіту
Заклади освіти отримали право на освіту дітей з особливими потребами. Це дає їм можливість навчатися в усіх навчальних закладах. Вперше визначено поняття «особа з особливими освітніми потребами», «інклюзивне навчання».
2019
- Започаткували добровільне ЗНО для вчителів
З цього часу вчителі мають змогу пройти триетапну сертифікацію за власним бажанням. Успішне складання такого ЗНО з оцінкою теоретичних і практичних умінь дає вчителям надбавку 20% до зарплати.
2020
- У школах вперше навчають дистанційно
12 березня всі школи України закрили на карантин, тож довелося запровадити дистанційне навчання. Вчителі почали заглиблюватися у тонкощі онлайн-освіти, випробовували освітні платформи, нові методи, проводили уроки в ZOOM.
- Всеукраїнська школа онлайн транслює телеуроки
Вже у квітні стартував перший і наймасштабніший національний проєкт із дистанційного навчання в Україні. Понад 100 вчителів взяли участь у фільмуванні телеуроків, які транслювалися на телебаченні. Додамо, що проєкт отримав продовження і в 2020-2021 навчальному році.
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- Діти з тимчасово окупованих територій можуть вступати до вишів без ЗНО
Прийняли закон, що діти з ОРДЛО й тимчасово окупованого Криму можуть вступати до закладів вищої освіти без складання ЗНО й отримують можливість вступити до всіх вишів України.
- Усі школи переходять на державну мову
Школи, де ще викладають предмети російською чи іншою мовою, з вересня навчатимуть дітей лише українською мовою. Мову нацменшин викладатимуть на відповідних уроках.
- Учні зможуть самостійно обирати предмети
Ці новації ухвалено разом із законом "Про повну загальну середню освіту". Учні та вчителі отримають свободу у виборі предметів. Школярі зможуть за власним бажанням обрати курс чи предмет, діти з інвалідністю — створювати індивідуальний навчальний план тощо. А педагоги нарешті зможуть самі створювати програми, власні системи оцінювання.