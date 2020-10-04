Переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2020 став вчитель з Тернопільщини Василь Дяків. У Заліщицькій державній гімназії він викладає всесвітню історію та історію України, громадянську освіту й основи здоров'я.

Василь Дяків має 24-річний досвід вчителювання і зізнався, що найбільше його натхнення – це діти. Про це повідомляє "Громадське".

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Цього року на премію подалася рекордна кількість педагогів – майже 3 000 з 21 регіону України. Переможця премії оголосили під час урочистої церемонії у Києві 3 жовтня.

Тепер Василь Дяків отримає:

250 тисяч гривень,

поїздку на найбільшу світову освітню подію Global Education and Skills Forum 2021 (у Лондоні),

один рік безкоштовного навчання від організатора премії – громадської спілки "Освіторія".

Моя бабуся мене вчила нести відповідальність. Вона закладала це в мене. А друге – вона вчилася мене вчитися впродовж життя. І досі від освітнього процесу отримую насолоду, кайф. Зараз, у 21 столітті, найголовніша навичка – комунікація. Я вчу цьому дітей за допомогою дебатів, групової роботи, я хочу записати TED-виступи з учнями,

– сказав переможець.

Мрія Дяківа – аби серед педагогів не було людей з комплексом раба, який не хоче нести відповідальність і боїться робити вибір. Над реалізацією цієї мрії та різних освітніх проєктів Дяків планує працювати разом з іншими колегами та представниками влади.



Василь Дяків – переможець Global Teacher Prize Ukraine 2020 / Фото "Укрінформу"

Переможці в інших номінаціях

У номінації "Вибір українців " переможцем став учитель початкових класів Середньої загальноосвітньої школи № 35 міста Кам'янське (Дніпропетровська область) Андрій Олійник. За нього віддали свій голос понад 40 тисяч українців. Чоловік працює у школі лише три роки, але полюбився учням своїм підходом на уроках: він використовує LEGO й танцює з дітьми на анімаційних хвилинках.

" переможцем став учитель початкових класів Середньої загальноосвітньої школи № 35 міста Кам'янське (Дніпропетровська область) За нього віддали свій голос понад 40 тисяч українців. Чоловік працює у школі лише три роки, але полюбився учням своїм підходом на уроках: він використовує LEGO й танцює з дітьми на анімаційних хвилинках. Найкращою вчителькою хімії стала вчителька з Технологічного багатопрофільного ліцею з загальноосвітніми класами імені Артема Мазура (Хмельницький) Наталія Зима .

стала вчителька з Технологічного багатопрофільного ліцею з загальноосвітніми класами імені Артема Мазура (Хмельницький) . Найкращий вчитель фізкультури – Віталій Мушинський із Хмельницької області. Він поїде в Німеччину подивитися, як там викладають цей предмет.

– із Хмельницької області. Він поїде в Німеччину подивитися, як там викладають цей предмет. У номінації "Реалізація мрії" перемогу здобула Тетяна Лугіна з Київської області. Вона планує організувати в Яготині скейт-парк.

перемогу здобула з Київської області. Вона планує організувати в Яготині скейт-парк. У номінації "Вибір серцем" переможцем став Олег Швед зі Львова, який 30 років викладав українську мову і літературу в "Охматдиті". Другою переможницею стала вчителька початкової школи Вікторія Щербакова з Сумської області, яка першою у своєму селищі почала працювати в інклюзивному класі.

переможцем став зі Львова, який 30 років викладав українську мову і літературу в "Охматдиті". Другою переможницею стала вчителька початкової школи з Сумської області, яка першою у своєму селищі почала працювати в інклюзивному класі. У номінації "Вчитель громадянської освіти" перемогла Олеся Юрчишин.

перемогла А вчителем-новатором став Іван Верещака, вчитель астрономії та інформатики Чулаківського закладу повної загальної середньої освіти (Херсонська область).