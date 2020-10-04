В Україні обрали найкращого вчителя року: хто став переможцем
Переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2020 став вчитель з Тернопільщини Василь Дяків. У Заліщицькій державній гімназії він викладає всесвітню історію та історію України, громадянську освіту й основи здоров'я.
Василь Дяків має 24-річний досвід вчителювання і зізнався, що найбільше його натхнення – це діти. Про це повідомляє "Громадське".
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Цього року на премію подалася рекордна кількість педагогів – майже 3 000 з 21 регіону України. Переможця премії оголосили під час урочистої церемонії у Києві 3 жовтня.
Тепер Василь Дяків отримає:
- 250 тисяч гривень,
- поїздку на найбільшу світову освітню подію Global Education and Skills Forum 2021 (у Лондоні),
- один рік безкоштовного навчання від організатора премії – громадської спілки "Освіторія".
Моя бабуся мене вчила нести відповідальність. Вона закладала це в мене. А друге – вона вчилася мене вчитися впродовж життя. І досі від освітнього процесу отримую насолоду, кайф. Зараз, у 21 столітті, найголовніша навичка – комунікація. Я вчу цьому дітей за допомогою дебатів, групової роботи, я хочу записати TED-виступи з учнями,
– сказав переможець.
Мрія Дяківа – аби серед педагогів не було людей з комплексом раба, який не хоче нести відповідальність і боїться робити вибір. Над реалізацією цієї мрії та різних освітніх проєктів Дяків планує працювати разом з іншими колегами та представниками влади.
Василь Дяків – переможець Global Teacher Prize Ukraine 2020 / Фото "Укрінформу"
Переможці в інших номінаціях
- У номінації "Вибір українців" переможцем став учитель початкових класів Середньої загальноосвітньої школи № 35 міста Кам'янське (Дніпропетровська область) Андрій Олійник. За нього віддали свій голос понад 40 тисяч українців. Чоловік працює у школі лише три роки, але полюбився учням своїм підходом на уроках: він використовує LEGO й танцює з дітьми на анімаційних хвилинках.
- Найкращою вчителькою хімії стала вчителька з Технологічного багатопрофільного ліцею з загальноосвітніми класами імені Артема Мазура (Хмельницький) Наталія Зима.
- Найкращий вчитель фізкультури – Віталій Мушинський із Хмельницької області. Він поїде в Німеччину подивитися, як там викладають цей предмет.
- У номінації "Реалізація мрії" перемогу здобула Тетяна Лугіна з Київської області. Вона планує організувати в Яготині скейт-парк.
- У номінації "Вибір серцем" переможцем став Олег Швед зі Львова, який 30 років викладав українську мову і літературу в "Охматдиті". Другою переможницею стала вчителька початкової школи Вікторія Щербакова з Сумської області, яка першою у своєму селищі почала працювати в інклюзивному класі.
- У номінації "Вчитель громадянської освіти" перемогла Олеся Юрчишин.
- А вчителем-новатором став Іван Верещака, вчитель астрономії та інформатики Чулаківського закладу повної загальної середньої освіти (Херсонська область).
Що відомо про премію Global Teacher Prize?Міжнародну премію заснував у 2014 році арабський мільярдер Санні Варкі. Нагороду в 1 мільйон доларів отримує найкращий учитель світу, автор найбільш інноваційної, ефективної та нестандартної методики навчання. Переможця обирає спеціальний комітет з видатних учителів, освітніх експертів, чиновників, журналістів, розробників, вчених і підприємців. В Україні національна премія Global Teacher Prize Ukraine вручається з 2017 року.
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