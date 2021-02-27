У США деякі школи відновили очні заняття. Але через пандемію уроки музики тепер проводять в захисних наметах.

Учні школи міста Уенатчі (штат Вашингтон) вийшли з карантину та відвідують школи. Зокрема, очно проходять і уроки музики.

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Але, щоб школярі не захворіли коронавірусом, їм виділили спеціальні намети і заборонили наближатися один до одного ближче, ніж на два метри.



Учні грають в наметах / Фото The Wenatchee World

Цікаво, що одночасно перебувати на репетиції в одному приміщенні можуть вдвічі менше учнів, ніж це було до карантину.

Деякі учні з важкістю уміщаються в захисних наметах через розмір своїх музичних інструментів, адже в наметі ще стоїть пюпітр (підставка для нот).



Не всі учні мають достатньо місця у наметах / Фото The Wenatchee World

За словами директора школи, учні та вчителі не зважають на такі перепони, адже раді повернутися до очних занять. Багато хто вже встиг скучити по спілкуванню віч-на-віч.

А заняття в наметах, як запевняє директор, варті того, щоб витерпіти вимушені обмеження.

До слова, в Україні учні наразі відвідують школи. А закриють заклади освіти на карантин під час червоного рівня. Зазначимо, що заборонено відвідувати школи буде лише учням старших класів. натомість діти зможуть продовжити освіту в початковій школі чи садочку.