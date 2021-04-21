Горбачов наголосив, що вважає скасування ДПА вимушеним кроком, щоб зменшити певні ризики для учнів під час пандемії.

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Але, на його думку, загалом це не дуже правильний крок для якості освіти.

Після кожного рівня освіти батьки та вчителі мають знати, чому саме навчилися діти та що Україні потрібно змінити в освітній системі чи методиках для того, аби діти отримували якіснішу освіту,

– заявив він.

Горбачов додав, що не можна щось виправляти, якщо не зрозуміємо, з чим маємо справу. А от ДПА якраз і має показати результати за певний період шкільного навчання.

За його словами, загалом ДПА після 4 класу має бути обов'язково, бо вона має показати, чому навчилися діти класу за час навчання у початковій школі, для того, щоб розуміти, що робити далі і які потрібні зміни.

"Тут нема питання щодо якось "відбору до 5 класу". Йдеться лише про те, щоб школа мала об’єктивне оцінювання власної роботи. Питання тому, як саме її проводити. Бо коли ДПА проводить сама школа, результати можуть бути необ’єктивними. Тож, оцінювання має бути зовнішнім", – каже омбудсмен.

Сергій Горбачов запропонував проводити ДПА для усіх школярів так, як це робиться для учнів 11 класів – у форматі зовнішнього незалежного оцінювання, щоб усунути суб'єктивність і можливі корупційні ризики.

Ми бачимо, що ЗНО після 11 класу практично повністю викорінило корупцію під час вступу до університетів, яка була до цього. Тому, якщо ми хочемо запроваджувати нормальну профільну школу, – потрібен певний відбір до ліцею,

– зазначив він.

Окрім того, Горбачов підкреслив, що для того, щоб підготувати нормальну процедуру ЗНО для дев’ятикласників, потрібно щонайменше 3 роки, а розпочинати треба вже зараз.

До слова, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який скасовує ДПА для учнів 4, 9 та 11 класів. Так, випускники можуть обирати вид оцінювання їхніх результатів навчання:

шляхом річного оцінювання,

державної підсумкової атестації;

державної підсумкової атестації у формі ЗНО.

Проте ті випускники, які планують вступати до університетів, мають обов’язково складати ЗНО.